Davantage de pollution de l'air en Sarthe en 2022, à cause des épisodes de canicule

Respire-t-on bien en Sarthe en 2022 ? "C'est assez proche de l'année dernière mais on a quand même eu un peu plus de jours [de pollution] donc la qualité de l'air a été plus mauvaise" répond Marion Guiter. A l'occasion de la journée nationale de la qualité de l'air ce vendredi 14 octobre, l'ingénieure chargée de communication à Air Pays de la Loire était l'invitée de France Bleu Maine.

ⓘ Publicité

France Bleu Maine : quels sont les types de pollution les plus courants en Sarthe ?

Marion Guiter : Les dégradations que nous avons sont de plusieurs types. En janvier, en mars, on avait une dégradation de la qualité de l'air par les particules fines, qui sont liées à différentes sources comme le chauffage au bois, les véhicules routiers ou encore l'agriculture, au printemps. On a eu des dégradations pendant l'été liées à un autre polluant, l'ozone, dont la formation est amplifiée par les fortes chaleurs. Avec les canicules cette année, on a eu des niveaux d'ozone plus importants que l'année précédente.

Les incendies ont-ils également pollué l'air ?

Les incendies émettent un certain nombre de polluants, notamment les fameuses particules fines. Ce qu'on a pu observer dans la région, à plusieurs reprises, ce sont des odeurs de brûlé. Comme à la mi-juillet, quand il y a eu les feux au sud du Mans. On a vu sur nos réseaux de mesure des élévations du niveau de particules fines. Mais elles sont restées relativement modérées à distance des incendies, on n'a pas eu de pic de pollution spécifique.

"En raison du changement climatique, il faut encore plus réduire nos émissions de polluants"

Ce qu'on peut dire, c'est que l'ozone se forme à partir de polluants routiers et industriels. Depuis 2003, on les émet moins dans l'atmosphère qu'avant, en raison des améliorations technologiques et des réglementations. Du coup, cette année, même si on avait des conditions météo proches de celles de 2003, on a eu beaucoup moins d'épisodes de pollution. Cela veut dire que les actions mises en place ont aidé. Par contre, des études récentes montrent qu'avec ces canicules qui se répètent plus souvent, on risque de se retrouver avec la situation de 2003. En raison du changement climatique, il faut encore plus réduire nos émissions de polluants pour ne pas que ça se reproduise plus souvent.

L'impact de nouvelles mesures, pour lutter contre le réchauffement climatique, serait immédiatement visible sur la qualité de l'air ?

Oui, un certain nombre d'actions peuvent avoir des effets rapides. Si on enlevait par exemple du jour au lendemain tous les véhicules qui circulent, on verrait des effets. C'est ce qu'il s'est passé pendant le premier confinement. Par contre, d'autres polluants comme les particules fines sont liés à beaucoup de sources différentes. Il faut agir sur ces différents secteurs d'activité(...) sinon on ne voit pas d'effet. Il faut des actions sur un grand nombre de secteurs d'activité et des efforts dans la durée.