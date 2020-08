Davantage de touristes en montagne : la cohabitation est de plus en plus difficile avec les bergers

Jusqu'à 3 000 personnes par jour ont grimpé jusqu'au Col de l'Alpette, les deux week-ends après le confinement. Du jamais vu. "C'est deux fois plus que d'habitude", assure Suzanne Forêt, conservatrice de la Réserve Naturelle des Hauts de Chartreuse. Une fréquentation en hausse qui pourrait réjouir, si cela ne s'accompagnait pas d'une hausse des incivilités.

Beaucoup de touristes et beaucoup d'incivilités

Entre les forestiers, les bergers, leurs chiens, les troupeaux et les randonneurs venus en nombre cette année, la cohabitation en altitude n'est pas toujours simple. C'est même de plus en plus compliqué, d'après Suzanne Forêt : "c'est particulièrement prégnant parce qu'il y a beaucoup de monde en ce moment mais on a de plus en plus de plaintes des gens qui travaillent là-haut. Ils nous disent que c'est dur de gérer toute cette fréquentation".

"C'est pas toujours simple de partager l'espace en bonne intelligence et dans le respect de chacun" - Suzanne Forêt, conservatrice de la Réserve Naturelle des Hauts de Chartreuse.

"Le jeudi de l’Ascension, quand le maire de la Plagne a fermé la route parce qu'il y avait trop de monde, on a compté jusqu'à 120 tentes au milieu de l'alpage ! Ce n'est pas possible, le berger ne peut pas travailler dans ces conditions", déplore la conservatrice. Pour éviter de piétiner les aires de pâturage, il vaut mieux planter la tente en lisière de forêt, rappelle la conservatrice de la Réserve Naturelle.

Suzanne Forêt, conservatrice de la Réserve Naturelle des Hauts de Chartreuse, et Simon Lebret, animateur de montagne. © Radio France - Marion BOTHOREL

Entre le camping-cariste qui vide ses eaux usées en montagne et ceux qui traversent les troupeaux sans prendre garde, les risques de heurts sont nombreux. Pour s'en prévenir, la Réserve Naturelle des Hauts de Chartreuse ne mise pas que sur la police et préfère intervenir bien en amont, avec de la pédagogie.

Un animateur de montagne pour veiller au bon partage de l'alpage

C'est la mission de Simon Lebret, animateur de montagne embauché par la Réserve. Chaussures de marche au pied, tenue des gardes de la Réserve avec un écusson vert bien visible, il arpente les sentiers, notamment à la rencontre des touristes.

"Quand je croise des touristes, je sens déjà s'ils ont envie de parler ou pas. Je leur dis bonjour, me présente et je réponds aux questions s'il y en a" - Simon Lebret

L'animateur de montagne est aussi le gardien d'un espace très protégé, qu'il veille à faire respecter. "Une réserve naturelle, c'est un espace très rare en France : cela concerne moins d'1% du territoire. (...) Le but, c'est de laisser la faune, la flore et la géologie évoluer le plus librement possible. Une trop grande fréquentation fragilise le milieu".

Deux règles primordiales si vous randonnez dans une Réserve Naturelle : ne pas faire de feux et laisser son chien à la maison. Là encore, la pédagogie permet de mieux faire accepter l'idée : "quand on explique aux gens que le chien est un prédateur pour de nombreuses espèces, ils comprennent mieux pourquoi c'est interdit".

Parmi les questions qui reviennent le plus dans la bouche des randonneurs : comment se comporter face aux patous ? Ces chiens de bergers peuvent se montrer agressifs face aux randonneurs, qui s'approchent trop près des troupeaux. Simon Lebret rappelle les bons gestes : pas de gestes brusques, pas de cris, contourner au maximum le troupeau et surtout, parler au chien.

Être animateur de montagne, ce n'est pas que rappeler la réglementation en vigueur. C'est aussi partager la magie de la montagne. Grâce à son œil expert, Simon Lebret permet aussi aux randonneurs d'apercevoir des bouquetins, perchés sur des rochers.

Un bouquetin aperçu en redescendant du Col de l'Alpette. © Radio France - Marion BOTHOREL

_"C'est une sacrée chance que j'ai, de pouvoir aller informer et sensibiliser le public_. Des animateurs de montagne, c'est encore rare... Mais il y a un vrai besoin, ce sont les moyens qui manquent", conclue-t-il.