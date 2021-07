Dax : des cendriers de poche pour préserver l'environnement

La Ville de Dax va distribuer cet été plus de 1.000 cendriers de poche, sous forme de petite pochette carrée. Objectif de l'opération : protéger l'environnement et sensibiliser les Landais aux dommages que provoquent les mégots de cigarette dans la nature.

Fournir des cendriers personnels afin de ne pas jeter son mégot dans la nature, c'est le projet de la Ville de Dax (Landes) pour l'été 2021. Après le succès lors de l'édition 2020 des "Berges Éphémères", la Ville a décidé de renouveler l'opération "cendriers de poche". Mais cette année, la sous-préfecture voit plus grand. En plus des 500 pochettes individuelles qui seront distribuées lors des "Berges Éphémères" de cette année, 650 cendriers seront répartis entre les 160 buralistes des Landes et distribués gratuitement.

Réalisée conjointement avec la Fédération départementale des buralistes des Landes, cette opération vise "à sensibiliser la clientèle consommatrice de tabac à adopter les bons gestes au regard des mégots qui sont non biodégradables et, par la même, faire un geste pour la préservation de l’environnement" d'après un communiqué. Il s'agit également de préserver la forêt des Landes, "souvent exposée aux risques d'incendie."

La ville de Dax est la première ville de France à profiter de ce dispositif financé par la Confédération nationale des buralistes. Au total, plus de 1.000 cendriers de poche biodégradables seront distribués aux Landais. En plus des cendriers de poche, la ville a également prévu d'installer des "Ballot Bins", ou collecteurs à mégot. Six de ces collecteurs doivent être mis en place.