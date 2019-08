Dax : le mouvement des Coquelicots espère que des élus landais prendront des arrêtés anti-pesticides

Dax, France

Le Tribunal Administratif de Rennes suspend l'arrêté du maire de Langoüet. Daniel Cueff avait pris cet arrêté, en mai dernier, pour interdire l'utilisation de pesticides à moins de 150 mètres des maisons ou des écoles ou des entreprises. Saisie par la Préfecture d'Ile et Vilaine, la justice a donc tranché.

Mais ce maire Breton n'est pas le seul à avoir pris une telle mesure. Plus près de la Gascogne, c'est le cas de celui de Parenpuyre, en Gironde. Et dans les Landes ? Rien pour l'instant, mais le mouvement citoyen "Nous voulons des Coquelicots" à Dax espère que ces décisions inspireront les élus du département.

La maire et présidente du Grand Dax sollicitée

Le mouvement, créé il y a presque un an, se réunit tous les premiers vendredi du mois, pour demander l'interdiction des pesticides en France. "Depuis plusieurs mois, nous sollicitons les élus du Grand Dax à ce sujet, et notamment Elisabeth Bonjean", explique Sylvie Lalagüe, représentante des Coquelicots Dacquois "nous attendons toujours une réponse de ce côté là".

Mais, Sylvie Lalagüe sent que les choses bougent légèrement : "Dans le cadre de la campagne glyphosate, qui consiste à faire une analyse d'urine, Elisabeth Bonjean s'est engagée à être volontaire. On espère que c'est là un premier pas. Nous l'avons invitée à solliciter ces collègues élus du Grand Dax pour faire la même chose. Et on espère grandement que cela sera suivi peut-être aussi d'un arrêté municipal sur la commune de Dax et d'autres communes de l'agglomération."

Prendre un tel arrêté est-ce plus difficile dans les Landes ? Oui répond sans détour Sylvie Lalagüe, qui parle des monocultures, comme le maïs, mais aussi la présence et le poids économique que représente la présence de l'usine Bayer-Monsanto à Peyrehorade.

Elle, qui rencontre les citoyens, parle de résistances, "changer de modèle paraît très complexe. Mais nous ne sommes pas contre les agriculteurs. Nous voulons des coquelicots et nous voulons des paysans. Pour le moment, _les Landes sont très loin d'être un département représentatif d'une agriculture durable_, mais de façon accompagnée il sera possible de transformer ce modèle".