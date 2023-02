De belles naissances au Natur' Zoo de Mervent

C'est une naissance exceptionnelle pour le Natur' Zoo de Mervent en Vendée. Une Atèle vient de naître. Ce singe présent en Colombie et au Venezuela figure parmi les espèces les plus menacées au monde. Et le zoo sonde les internautes pour choisir le prénom de la petite femelle: Neyva et Laïna.

L'autre naissance qui a eu lieu en novembre mais que le zoo vient seulement de révéler est celle de deux bébés loutres. un mâle et une femelle. Ils restent au chaud avec leur maman avec de se montrer aux visiteurs.