De Dijon à la Méditerranée pour lutter contre le plastique contre les océans

Ils ont a l'esprit un défi fou et pourtant bien la tète sur les épaules. Cloé Legrand et Mathieu Ngo Tri ont 17 ans, un joli rêve et une belle maturité. Ces deux adolescents scolarisés au lycée de Montchapet à Dijon font le projet l'été prochain de partir en kayak depuis Dijon jusqu'à la Méditerranée.

Il ne s'agit pas d'une balade plaisir , mais d'un véritable défi sportif afin de récolter des fonds pour une association environnementale. Tout au long de leur parcours , Cloé et Mathieu veulent collecter de l'argent pour "The Sea Cleaners", une association qui lutte contre la pollution plastique des mers et des océans. "On plantera notre stand, on expliquera notre démarche et notre aventure, et on tentera de récolter de l'argent pour cette cause qui nous tient à cœur" souligne les deux aventuriers. "On se donne comme objectif d'arriver à 10.000 euros à fin de notre parcours."

Energie et determination - DR

Le défi s'élancera le 29 juillet 2024 du canal de Bourgogne pour gagner la Saône, puis le Rhône. Et vogue le kayak bi-place pour atteindre la Grande Bleue le 18 août. "On s'est motivés tous les deux, et cela a plu autour de nous. On a convaincu deux amies Cloé Germain et Anissa Pinto de nous accompagner. Elles vont nous suivre durant 556 km à vélo" souligne Cloé

"On s'entraine deux fois par semaine" souligne Mathieu Ngo Tri - DR

Une préparation et un budget à boucler

Les deux amis ont déjà commencé à s'entrainer sur un kayak bi place fourni par le club nautique de Dijon et les premiers coups de pagaie ont lieu sur le lac Kir. "On essaie d'y aller deux fois par semaine, et on va compléter par la salle de sport pour gagner en endurance" promet Cloé.

556 kms du lac Kir à la Grande Bleue - DR

Vous allez peut être croiser ces adolescents dans les rue de Dijon ou les galeries commerciales : ils distribuent des tracts pour parler de leur aventure. On peut les aider en participant à une cagnotte ouverte pour ce défi .