L'emblématique rue de Metz à Toulouse bientôt réaménagée

C'est l'un des axes principaux de la ville rose, et aussi le plus pollué en ville. La longue rue de Metz va être aménagée, sur sa partie la moins aérée entre François-Verdier et Esquirol. La concertation avec les habitants et commerçants débutera au printemps, annonce la métropole de Toulouse.