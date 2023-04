De jeunes Manchois organisent une opération collecte de déchets sur la plage d'Urville-Nacqueville

Bouteilles en plastique, emballages ou encore mégots de cigarette : ces déchets ont normalement leur place dans nos poubelles, mais on les retrouvent régulièrement sur nos plages. Alors pour lutter contre cette pollution, plusieurs militants cherbourgeois ont organisé samedi 15 avril une collecte de déchets, sur la plage d'Urville-Nacqueville.

Armées d'une pince et d'un sac plastique, Margaux et Lisa regardent attentivement dans le sable, à l'affût du moindre déchet. "Il y a un côté presque ludique à traquer chaque bout de plastique qu'on pourrait voir, et en plus c'est pour la bonne cause !", sourit Lisa. Car les déchets plastiques qui atterrissent sur les plages "polluent beaucoup la mer, je pense que les gens ne se rendent pas compte, donc c'est bien d'organiser ce type de collecte", estime Margaux.

Une collecte à visée scientifique

Un peu plus loin, Mehdi, 8 ans, cherche attentivement parmi des rochers. "J'ai trouvé des mégots de cigarette et des morceaux de plastique." Sa maman, Blanche, ne regrette pas d'être venue : "Ça responsabilise les enfants de faire ça, il faut leur apprendre à faire attention à leurs déchets quand ils sont jeunes."

Margaux et Lisa sont à l'affût du moindre déchet laissé sur la plage. © Radio France - Marie Martirossian

Une fois les déchets ramassés, ils sont déposés dans une grande bâche, puis triés par catégories. "Cela nous permet de recenser tout cela, de constituer une base de données que nous envoyons ensuite à l'ONG Surfrider", explique Mathilde Gosselin, à l'initiative de la collecte.

Avec d'autres bénévoles, la jeune femme compte ouvrir dans les prochains mois l'antenne Manche de Surfrider. "Avec la pollution présente sur nos côtes, il y a de quoi faire et nous aimerions multiplier les actions dans la Manche, également auprès des enfants, de festivals ou d'événements locaux, pour sensibiliser un maximum de personnes à la protection des mers et océans", conclut-elle.