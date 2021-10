"De l'eau potable au robinet, ça n'a pas de prix" s'exclame le marie Goux-lès-Dambelin

Goux-lès-Dambelin et le hameau d'Echelotte retrouvent une eau potable au robinet. Véolia a raccordé le réseau à celui de Pays de Montbéliard Agglomération. Un chantier à 600 000 €. La fin d'un calvaire de trois ans pour les 280 habitants, condamnés à se replier sur de l'eau en bouteille.

La délivrance pour les habitants Goux-lès-Dambelin. Depuis trois ans, les 280 habitants du petit village du sud de l'agglomération de Montbéliard étaient privés d'eau potable au robinet. Le captage près de l'autoroute ne répondait pas aux normes sanitaires. Cette panne d'eau potable était doublée de problèmes d'alimentation en période de sècheresse.

La délivrance est venue de l'agglomération de Montbéliard qui au moment de prendre la compétence eau a demandé au délégataire Véolia de réaliser le raccordement. La commune de Goux-Lès-Dambelin a ainsi été raccordée au réseau de Dampierre-sur-le-Doubs, via Etouvans, Ecot et Villars-sous Ecot. 2800 mètres de canalisation ont été posées le long du canal entre Dampierre et Etouvans. Uns station de pompage a été crée à Villars-sous-Ecot ainsi que 650 mètres de canalisation pour refouler l'eau vers Goux-Lès-Dambelin. Cout du chantier : quelques 600 000 €.

"Goux-lès-Dambelin était la seule commune privée d'eau potable", explique Charle Demouge, le président de PMA © Radio France - Christophe Beck

Depuis le 5 octobre, les travaux sont achevés et l'eau du robinet est à nouveau potable. "C'est un immense soulagement pour tous les habitants. De l'eau potable au robinet, ça n'a pas de prix" s'exclame le maire de Goux-Lès-Dambelin, Daniel Mornard. "Sans l'agglo, on aurait jamais pu réaliser ce raccordement".

Les villageois sont pour la plupart enchantés. "Maintenant, on peut prendre de l'eau au robinet, c'est bien bien, parce que les bouteilles sont lourdes". Même si certains avouent avoir continuer à consommer l'eau du robinet : "On n'en a toujours bu. Pas aux enfants, Mais nous si !" déclare cette habitante.