De l'électricité verte citoyenne produite grâce à des panneaux photovoltaïques dans la Métropole de Nîmes

C'est l'association Cit'en (Citoyens pour la transition énergétique) créée en 2017 à Nîmes qui lance ce projet de "grappe solaire" sur le secteur de Nîmes Métropole. Elle souhaite réaliser des toitures photovoltaïques sur une dizaine de toitures publiques et privées.

Devenir acteur de la lutte contre le réchauffement climatique. C'est ce que propose l'association Cit'en, Citoyens pour la transition énergétique créée à Nîmes en 2017. Sur le modèle des Survoltés d'Aubais qui ont créé le premier parc photovoltaïque citoyen de France, elle lance un projet de "grappe solaire" sur le territoire de Nîmes Métropole. L'association, lauréate en 2018 de deux appels à projet pour la transition énergétique citoyenne (#dédé pour Nîmes Métropole et Energies Renouvelables Coopératives et Citoyennes pour la Région Occitanie), souhaite réaliser 10 toitures photovoltaïques sur des bâtiments publics et privés pour produire de l'énergie solaire.

"Pour les communes, ça peut être une toiture de foyer, d'école. Pour les maisons particulières, il faut viser des toitures importantes, sinon, c'est difficile à rentabiliser explique Marie-Pierre Mercier, la présidente de Cit'en. Toute l’électricité qui va être produite sera revendue sur le réseau à un tarif à obligation d'achat. Les personnes qui ont investi dans le projet touchent un petit loyer pour la location de leur toiture. L'objectif final, c'est de produire de l'énergie en circuit court". Les communes de Dionisy et Saint-Come-et-Maruéjols ont déjà donné leur accord.

"On peut tous devenir acteurs de la transition écologique". Marie-Pierre Mercier, présidente de Cit'en Copier

Un projet entièrement géré par des citoyens

Pour porter le projet, l'association a créé Oc'citen une société sous forme coopérative. N'importe quel citoyen peut investir dedans. Pour 500 euros, 50 euros sont déductibles des impôts, les 450 autres euros sont placés. Les intérêts sont aujourd'hui estimés à 3% brut. Pour Marie-Pierre Mercier, il s'agit d'abord de proposer une alternative à la concentration de la production électrique en France, chaque citoyen devenant acteur de la transition énergétique.

L'argent gagné par la production d'électricité verte permettra aussi de réinvestir dans de nouveaux projets. Une partie du financement a déjà été trouvée pour financer le projet de la "grappe solaire". L'association doit encore trouver 3.400 euros pour financer les études de faisabilité nécessaires à la réalisation de quatre toitures. Elle lancera pour cela une campagne de financement participatif le 3 septembre 2020.

L'énergie solaire sera revendue Copier