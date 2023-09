De l'ombre et de l'électricité sur le parking de l'hôpital d'Évreux

1320 panneaux photovoltaïques, soit 2400 mètres carrés, ont été installés sur le parking de 220 places réservé au personnel de l'hôpital d'Évreux. Des ombrières photovoltaïques qui ont un double usage : "C'est une protection des véhicules contre les intempéries et contre l'ensoleillement l'été qui a tendance à fortement réchauffer les habitacles de voiture" argumente Emmanuel Voinier, directeur des opérations pour la branche Bâtiment bas carbone d' Idex , "et il y a les économies indirectes, car tout ça se marie très bien avec les besoins en mobilité électrique". Ces ombrières photovoltaïques ont trouvé leurs utilisateurs, car de plus en plus de salariés de l'hôpital se garent sur ce parking, libérant autant de places sur le parking usagers, souvent bondé.

Les panneaux photovoltaïques, "ça marche en Normandie, c'est même devenu rentable avec les prix de l'électricité qui ont grandement augmenté" argumente Matthieu Bachelet, ingénieur travaux au CH Eure-Seine. Avec ces ombrières, l'hôpital veut "écrêter les pointes de consommation qu'on peut avoir l'été avec la climatisation des locaux" détaille l'ingénieur car "ces panneaux solaires vont nous permettre d'effacer ces pics de consommation". Des bornes de recharge électrique ont également été installées.

Matthieu Bachelet, à côté des cinq bornes de recharge électriques qui seront mises en fonction prochainement © Radio France - Laurent Philippot

Plus d'énergies renouvelables

Cette installation s'inscrit dans le cadre de la loi de mars 2023 sur l'accélération de la production d'énergies renouvelables : "Les parcs de stationnement extérieurs d'une superficie supérieure à 1 500 mètres carrés sont équipés, sur au moins la moitié de cette superficie, d'ombrières intégrant un procédé de production d'énergies renouvelables sur la totalité de leur partie supérieure assurant l'ombrage". Une disposition législative anticipée par l'hôpital, car la loi prévoit l'installation d'ombrières pour les parkings de plus de 1500 mètres carrés en 2028 et en 2026 pour ceux dépassant une surface de 10000 mètres carrés.

Les ombrières photovoltaïques ne sont pas encore en activité, "aujourd'hui, l'électrice n'est pas encore retransmise sur le réseau Enedis. La mise en service est espérée courant septembre" avance Matthieu Bachelet. L'électricité ainsi produite, profitera "à tous les consommateurs locaux ou les plus proches". Les ombrières photovoltaïques ont le vent en poupe : "On en installe énormément" développe Emmanuel Voinier, on a des dizaines de projets à des stades plus on moins avancé", avec des panneaux fabriqués en France.

Bientôt une centrale photovoltaïque

Ces ombrières photovoltaïques sont un premier volet de la transition écologique et énergétique engagée par le centre hospitalier intercommunal Eure-Seine. Un demande de permis de construire a été déposée et le dossier est en cours d'instruction. L'hôpital veut faire construire une centrale au sol de 10000 mètres carrés qui alimentera en électricité l'établissement avec 4400 panneaux photovoltaïques.

Si le permis de construire est accordé, la centrale sera construite sur le terrain derrière les cheminées © Radio France - Laurent Philippot

Le permis de construire est en cours d'instruction. La centrale devrait produire 1860 MWh par an grâce à 4400 panneaux photovoltaïques. "De l'électricité qui serait consommée par l'hôpital" explique Matthieu Bachelet, "ce qui représente environ 25% de la consommation totale" car "le prix du mégawattheure de l'hôpital a été multiplié par trois depuis le 1er janvier 2023".

La centrale photovoltaïque sera construite sur une parcelle de trois hectares à l'arrière de l'hôpital. En bas à droite, les ombrières photovoltaïques - IDEX Énergies

Les travaux de la centrale pourraient commencer cette année pour une mise en service prévue en avril 2024.