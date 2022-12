De la mer à la terre : comment l'agglomération Cap Atlantique recycle ses coquilles

Guy vient déverser son sac plastique, rempli de coquilles Saint-Jacques, dans un bac spécial à la déchetterie d'Herbignac : "On va jeter ça où autrement, dans les poubelles ? Bah non, ça fait du poids déjà et puis ici c'est recyclé. C'est les agriculteurs, je crois, qui reprennent ça ?" En effet, une fois broyées, les coquilles servent à fabriquer du compost. Elles sont riches en calcium et "c'est très bon pour les terres agricoles", explique Vincent Loustauneau, directeur de communication de Cap Atlantique.

C'est la 8ème année que l'agglomération organise l'opération "donnez une deuxième vie à vos coquilles." Le territoire, qui recouvre la presqu'île de Guérande, compte 98 kilomètres de côtes, de la La Baule à Pénestin. La collecte se fait de début décembre à fin janvier, dans les neuf déchetteries de l'agglo. Mais si c'était possible, Raymonde viendrait toute l'année : "On est une région où on consomme pas mal d'huitres, donc ce serait bien !"

Agents d'accueil dans les déchetteries de Cap Agglo, Thomas et Louane aident les particuliers à bien faire le tri. © Radio France - Anne Bertrand

Agent d'accueil dans les déchetteries de l'agglo, Thomas fait toujours le même constat au moment des fêtes : les bacs à coquilles se remplissent très vite : "La deuxième était presque vide ce matin et là, ça monte, ça monte... A cette période là, il y a du flux." Les habitants sont invités à apporter toutes leurs coquilles : huîtres, moules, Saint-Jacques, palourdes, coques ou bulots. En revanche, il faut bien faire le tri. Louane, agente d'accueil également, retrouve dans les bacs des déchets qui n'ont rien à y faire : "tout ce qui est papiers, rince-doigts, citron ou têtes de crevette".

En 2021, 12 tonnes de coquilles ont été récupérées. Un chiffre en augmentation d'année en année. Vincent Loustaunau rappelle que cette collecte se fait aussi au bénéfice des habitants puisque les coquilles ne finissent dans les ordures ménagères : "La taxe des ordures ménagères a un coût pour le particulier. Et plus il y a de déchets dans les ordures ménagères, plus c'est cher à traiter pour nous et donc les utilisateurs."

Direction maintenant la plate-forme de Camoël, où nous attend Julien Pauchet, de la société Olygéo. C'est ici qu'on transforme les coquilles en compost : "On les stocke en caisses palettes et après on va utiliser les coquillages au fil de l'eau. On ne peut pas dépasser un certain pourcentage, tout ça c'est notre expérience qui le détermine. Donc on va utiliser un certain volume de coquillages en apport dans nos mélanges."

Une fois mûr, le compost fait à partir de coquillages sera vendu aux agriculteurs du territoire. © Radio France - Anne Bertrand

Dans quelques mois quand le compost sera mûr, il sera vendu ensuite aux agriculteurs du territoire. Ce n'était pas le cas, lorsque les coquilles étaient recyclées en Vendée. Voilà pourquoi Cap Atlantique a changé de prestataire : "C'est un cercle vertueux, c'est-à-dire qu'on consomme, qu'on prend sur notre territoire mais qu'on redonne à notre territoire" , explique Vincent Loustaunau. Pour Julien Pauchet, c'est aussi là toute la démarche d'Olygéo : "Quel est l'intérêt de faire du bio et du local si les matières organiques viennent de très loin ? C'est ni plus ni moins du bon sens. Quelque part, on n'invente rien. Vous reprenez une ferme il y a trois générations, ça fonctionnait déjà en économie circulaire."

Cap Agglo n'est pas la seule collectivité à offrir une seconde vie aux coquilles d'huîtres et coquillages. Une collecte organisée à Pornichet en 2020 et 2021, avait permis de ramasser autour des 4 tonnes de coquilles, et l’opération menée par la CARENE (Saint-Nazaire Agglomération) est reconduite cette année.