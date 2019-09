De la pluie en Creuse dès dimanche annonce Météo France

Météo France attend de la pluie et de l'orage en Creuse dimanche et lundi. Une dépression climatique assez forte pour repousser les conditions anticycloniques qui sévissent depuis juin dans le centre de la France. Mais pas assez pour permettre au département de se ressourcer en eau.

L'arrivée de l'orage et de la pluie sous un ciel nuageux à Saint-Bonnet Tronçais en août 2019.

"Météo France annonce l'arrivée de la pluie en Creuse dans les prochains jours". Cette phrase, vous l'avez souvent entendue cet été. Parfois à raison, avec des averses continues fin juillet, puis beaucoup trop brèves en aout. Mais ces dernières semaines, les nuages remplies d'eau n'arrivent plus chez nous. Tout ça à cause d'un anticyclone.

Un déficit pluviométrique de l'ordre de 80% en août

À chaque fois que des précipitations étaient attendues dans la Creuse, un anticyclone qui s'est installé dans le centre de la France fait disparaitre les nuages.

"C'est ce qui s'est passé le weekend dernier, explique Françoise Marguerat, climatologue au centre Météo France de Limoges. Nous avions une dépression sur la Méditerranée au large de l'Espagne. Elle a provoqué des pluies très abondantes sur la péninsule ibérique. Une perturbation qui se dirigeait vers le centre de la France. Mais l'anticyclone qui était positionné au large de la Bretagne s'est étendu et a empêché les zones orageuses de venir jusqu'à nous."

L'été 2019 a été aride en Creuse. La première moitié du mois de juin perturbée et arrosée, a laissé la place à deux mois bien plus secs. Le déficit pluviométrique est de l'ordre de 30% en juillet et de 80% en août a calculé Météo France.

Il n'y a pas eu de véritable précipitation continue depuis fin juillet, c'est-à-dire 10 à 15 millimètres d'eau sur tout le département en une seule journée d'après Météo France. Les perturbations les plus actives ont circulé soit sur le nord du pays, soit dans le sud et ont donc évité notre région.

La Creuse en manque de pluie dix mois sur douze - Météo France

De la pluie dimanche et lundi

Mais Météo France ne désespère pas. Le service météorologique promet une nouvelle perturbation qui va toucher la Creuse dimanche et lundi prochain. Une dépression suffisamment active et organisée pour résister à l'anticyclone encore bien installé chez nous.

Impossible pour l'instant de mesurer la pluviométrie de ces précipitations. Entre cinq et dix millimètres sont espérés. Dans tous les cas pas assez pour faire le plein de réserve en eau, ni pour voir remonter le niveau de nos rivières.

"Septembre ces dernières années est rarement arrosé. Il faudra attendre octobre et novembre pour espérer voir un régime pluvieux se mettre en place," prévient Françoise Marguerat.