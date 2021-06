De la source de la Seine jusqu’au Havre à la nage : le défi fou d'Arthur Germain

C'est un défi absolument fou dans lequel se lance Arthur Germain. Après avoir traversé la Manche à la nage, son nouveau défi c'est de descendre la Seine à la nage. A 19 ans, le nageur part ce dimanche pour un périple de 52 jours de la source de la Seine jusqu'au Havre.

Des noix comme menu

784 kilomètres seul, sans aide, sans assistance en tractant 90 kilos d'équipement. Quatre à six heures de nage par jour et une alimentation composée d'oléagineux et de produits lyophilisés, ce sera le quotidien d'Arthur Germain jusqu'à la fin du mois de juillet/ Le sportif a fait une bonne préparation mentale également pour être en capacité d'affronter les dangers.

Cause écologique

Arthur Germain s'est lancé dans cette aventure par goût du défi sportif et humain mais aussi pour défendre la cause écologique et sensibiliser les plus jeunes à la nécessité de préserver notre planète.