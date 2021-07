De mystérieuses pièces de puzzle installées au milieu des massifs fleuris à Sens

Ce puzzle, les Sénonais sont amenés à le composer pour en trouver le sens. Des œuvres qui ont un premier objectif : compléter les massifs fleuris, un peu trop horticoles aux yeux d'Aurélien Loiseau, chef du service des espaces verts à la ville de Sens : "en voyageant un peu à gauche à droite, on s'est aperçu qu'il fallait absolument qu'on mette des structures dans nos massifs, pour évoluer et les moderniser."

Le jury des villes et villages fleuris vient à Sens

Moderniser les massifs, c'est une manière de répondre aux attentes du jury des villes et villages fleuris. Il est attendu à Sens le 21 juillet. C'est lui qui décidera si la ville peut conserver son label 4 fleurs rappelle Amine Hiridjee, adjoint au maire de Sens : "l'objectif du jury est de juger un cadre de vie. Les espaces verts en représentent une partie, mais c'est vraiment le cadre de vie qui est regardé. Pour animer un massif, c'est sympa d'avoir quelque chose d'un peu choquant et dérangeant."

A vous de deviner ce que représente l'ensemble du puzzle. Vous pouvez participer en utilisant l'application mobile de la ville de Sens © Radio France - Renaud Candelier

Les pièces de puzzle resteront jusqu'en octobre

Des pièces de puzzle métallique, avec des formes mystérieuses découpées au laser à l'intérieur, qui vont se patiner avec le temps précise Aurélien Loiseau : "c'est de la tôle épaisse de cinq millimètres, découpée au laser, brute. Au fur et à mesure, on voit que ça va rouiller et donner cet aspect rouille qu'on essaie de retrouver maintenant dans beaucoup de mobilier qui revient au goût du jour." Pour résoudre cette énigme du puzzle de Sens, la ville invite les Sénonais à télécharger l'application ville de Sens. Un outils qui permet aussi de signaler d'éventuels dysfonctionnement et améliorer ainsi le cadre de vie.

La ville de Sens fête cette année les trente ans de l'obtention du label quatre fleurs. La municipalité consacre chaque année un million 600 mille euros à son service des espaces verts composé de 45 agents.