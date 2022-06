De nouveaux capteurs d'air pour mesurer la pollution de l'air en Vaucluse

De nouveaux capteurs viennent d'être installés en Vaucluse pour mesurer la pollution de l'air. C'est Atmo PACA qui s'en occupe, l'association chargée d'évaluer la qualité de l'air que nous respirons. Ces plus de 60 capteurs, installés provisoirement sur l'ensemble du territoire, vont permettre à Atmo d'affiner ses prévisions de pollution. La plupart de ces capteurs sont concentrés dans les zones les plus peuplées.

Deux périodes de mesure

Une vingtaine d'entre eux sont disposés à Avignon, une dizaine en périphérie, le reste ailleurs en Vaucluse. Ils sont positionnés le long des voies, dans des zones très fréquentées pour certains, peu empruntées pour d'autres, à 2,50 mètres de hauteur. Ils vont rester deux fois quinze jours en juin et seront réinstallés deux fois quinze jours en novembre. Ces capteurs vont révéler quelle quantité de dioxyde d'azote a été émise.

Les informations collectées vont compléter des données locales dont Atmo dispose déjà : le comptage routier, les quantités de polluants émises par les industriels et les émissions enregistrées dans les trois stations fixes : avenue Pierre Sémard et intramuros à Avignon, ainsi qu'au Pontet. Cette grande somme de données permet ensuite de modéliser la qualité de l'air avec une précision de 25 mètres. L'objectif d'Atmo est simple : être mieux renseigné pour une meilleure qualité de l'air.

Réduire le nombre de km parcourus par chaque voiture

Sylvain Mercier est ingénieur référent d'Atmo pour le Vaucluse. Il explique comment fonctionne le dispositif : "dans ces boîtes, nous installons ce qu'on appelle des tubes passifs, pendant deux semaines, qui vont accumuler certains polluants et qui vont se manifester grâce à un réactif. On referme le tube au bout de deux semaines, on l'analyse en laboratoire et ça nous indique la quantité de polluant. Ici, le réactif réagit au dioxyde d'azote, émis à 80% par le trafic routier".

Des informations cruciales pour le Vaucluse, régulièrement soumis à des épisodes de pollution. Elles devraient beaucoup intéresser les habitants concernés par le Plan Faubourgs, qui estiment que la pollution explose avec les modifications de sens de circulation. Sylvain Mercier explique que l'unique façon de baisser cette pollution, c'est de réduire le nombre de kilomètres parcourus par véhicule.

Ces tubes vont accumuler du dioxyde d'azote, émis à 80% par le transport routier © Radio France - Camille Labrousse