De nouveaux équipements pour lutter contre les incendies en forêt d'Orléans

Sécheresse, "méga-feux" en Gironde, incendie gigantesque en Anjou, l'été 2022 a marqué les esprits. "Une prise de conscience globale au niveau des gestionnaires forestiers comme des pouvoirs publics" des dangers futurs pour les forêts de toute la France, notamment celle d'Orléans, véritable poumon vert du Loiret, explique Thomas Wrobel, responsable de l'unité territoriale d'Orléans pour l'Office national des forêts. "Le risque incendie, par la sensibilité des peuplements forestiers, par les épisodes de sécheresse, est en train de remonter du Sud vers le Nord de la France."

De nouveaux panneaux et des barrières pour empêcher le passage de véhicules

L'Office national des forêts ouvre une saison de DFCI, Défense des forêts contre les incendies. Un acronyme que l'on retrouve d'ailleurs sur des panneaux progressivement installés le long des chemins de la forêt d'Orléans, plus grande forêt domaniale de France. "Ce sont des équipements (...) à destination du public" poursuit Thomas Wrobel. "Pour expliquer le risque, qu'il y a des comportements à ne pas adopter."

Panneau d’information au Carrefour de Renard - ONF-D. JAMMES

Parmi ces comportements à bannir en cas de risque élevé d'incendie : la circulation en véhicule à moteur dans la forêt. Les voitures modernes, avec leur pot catalytique qui dégage beaucoup de chaleur, représentent "un cocktail explosif, sans mauvais jeu de mot" souligne Thomas Wrobel, en raison de "la chaleur à fleur de sol en milieu forestier, avec des couches (...) très sèches." De nouvelles barrières ont été installées sur les sites fréquentés de la forêt d'Orléans. Elles permettront de fermer totalement l'accès aux chemins et parkings en période de risque incendie élevé.

Faciliter le travail des pompiers en cas d'incendie

Autres aménagements récents : ceux destinés aux pompiers, imaginés en partenariat avec le SDIS 45. Aux abords des étangs -on en compte une quinzaine dans la forêt d'Orléans-, des quais de pompage ont été créés. Des surfaces planes, qui permettent aux véhicules des pompiers de s'approcher au plus près de l'eau pour la pomper. "On a aussi d'autres équipements qui sont de petits trous d'eau artificiels, créés aussi en forêt" précise Thomas Wrobel.