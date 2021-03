De nouveaux financements pour protéger les zones humides en Gironde

Les régions Occitanie, Nouvelle-Aquitaine et l'Agence de l'eau Adour-Garonne s'engagent pour la protection et la restauration des zones humides. Dans le grand sud-ouest 15 millions d'euros vont être consacrés à des travaux écologiques sur 3.000 hectares de zones humides, lagunes et autres marais.