De nouvelles analyses inquiètent les habitants d'Evin près de 20 ans après la fermeture de Metaleurop

L'école, le stade de football, des jardins et leurs légumes. Le plomb est encore présent aux quatre coins d'Evin-Malmaison. De nouvelles analyses réalisées par l'équipe de l'émission Vert de Rage, diffusée sur France 5, sont très inquiétantes. Les résultats ont été présentés vendredi dernier aux habitants.

On ne sait pas ce que cela peut générer

Les cheveux de 29 enfants et 21 adultes ont été analysés pour rendre compte de la teneur de plomb dans le sang. Le laboratoire canadien, Trichanalytics, en conclut que les cheveux examinés ont une concentration en plomb supérieure de 1381 % à la normale chez l'enfant. "Si nos enfants sont contaminés maintenant, qu'est-ce que cela va donner plus tard ? On ne sait pas ce que cela peut générer", s'interroge Clarisse dont le fils présente un taux de plomb important.

on vit dedans donc on s'y est habitué

Une centaine d'habitants et d'élus sont venus à la salle des fêtes pour assister à la restitution de l'étude. "Je sais ce qui se passe à Evin mais on vit dedans donc on s'y est habitué, déplore Geoffroy, habitant évinois depuis 43 ans. Mais quand on vient repointer la dangerosité du milieu dans lequel ont vit, c'est dur de se rendre compte dans quelle situation on vit réellement."

Thym et poireaux contaminés

En ce qui concerne les sols, leur contamination serait 3 à 5 fois supérieure au seuil préconisant un remplacement du terrain. Ce seuil est de 300 mg/kg. D'après cette enquête, il serait jusqu'à 774 fois plus élevés sur le site de l'ancienne usine.

De feuilles de thym et des poireaux ont notamment été passés au crible. Leurs teneurs en plomb seraient jusqu'à 91 fois supérieures aux seuils légaux.

Le plomb peut affecter le système nerveux, la moelle osseuse et les reins. L'équipe de France 5, en collaboration avec le toxicologue Jean-Marie Haguenoer, ont réalisé une estimation à partir de données du nombre d'enfants atteints de saturnisme. Ils indiquent que 5.815 enfants pourraient avoir été touchés entre 1962 et 2020.

Réparation judiciaire

En 2018, 87 habitants de la commune ont porté plainte. Celle-ci a été rejetée par le tribunal administratif de Lille qui a estimé que le préjudice sur leur santé n'était pas suffisamment démontré. Ces habitants ont fait appel et l'instance est en cours.

La communauté d'agglomération d'Hénin-Carvin tente également d'obtenir réparation devant la justice. La CAHC a déposé plainte pour réclamer une remise en état des terres polluées ou des dommages et intérêts. A ce jour, aucune décision de justice n'a encore été prise dans ce dossier.

je vais partir et vendre ma maison

Faut-il rester ou fuir ? De nombreux riverains penchent désormais pour la seconde option, "je vais partir et vendre ma maison avant la sortie du documentaire de France 5, en septembre, sinon elle ne vaudra plus rien", témoigne Alison.

Cette option est également envisagée par Geoffroy dont les deux enfants sont scolarisés à Evin, "je m'en fiche de recevoir des dédommagements, moi ce que je veux c'est que mes enfants grandissent en toute sécurité sans risque sanitaire."