De nouvelles mesures de restriction de l'eau dans le Gard en raison de la sécheresse

Les bassins versants du Vidourle et de la Cèze aval sont à leur tour placés en alerte en raison du faible niveau des nappes d'eau souterraines. La zone Vistrenque, Costières et Vistre est maintenue en alerte renforcée ce qui implique des restrictions de l'usage de l'eau.

La préfète du Gard prend de nouvelles mesures de restrictions de l'usage de l'eau en raison du faible niveau des nappes d'eau souterraines dans certains secteurs du département. Après la zone Vistrenque, Costières et Vistre, placée en alerte renforcée, ce sont désormais les bassins versants du Vidourle et de la Cèze aval qui sont placés en alerte. La vigilance est maintenue sur le reste du département. Seuls les secteurs des Cévennes et des Piémonts sont épargnés par cette sécheresse, les ressources en eau restant à un niveau satisfaisant pour la saison.

Des mesures de restriction d'eau

En niveau d'alerte, le remplissage des piscines privées, le lavage des voitures et le fonctionnement des fontaines en circuit ouvert sont interdits. De plus, des restrictions d’horaires pour l’arrosage sont mises en place. Sont interdits l’irrigation agricole et des jardins potagers entre 10h00 et 18h00 (sauf pour les modes d’irrigation économes en eau type goutte-à-goutte). Pour l’arrosage domestique (pelouses, jardins d'agrément…), des terrains de golf et des espaces sportifs (stades…), l’interdiction s’étend entre 8h00 et 20h00.

Les restrictions plus importantes en cas d'alerte renforcée

En niveau d’alerte renforcée, les interdictions supplémentaires concernent l’arrosage des espaces sportifs ainsi que celui des pelouses et espaces verts privés et publics. L’irrigation agricole et l’arrosage des jardins potagers sont interdits entre 8h00 et 20h00 (sauf pour les modes d’irrigation économe en eau), et une nuit sur deux si l’eau est prélevée dans un cours d’eau ou dans sa nappe d’accompagnement. Ces mesures de restrictions ne sont pas applicables aux usages dont l’eau provient de la nappe d’accompagnement du Rhône, du canal BRL alimenté par le Rhône, ainsi que de retenues dont l’eau a été stockée en période où la ressource était abondante.

La préfecture demande d'adopter un comportement écoresponsable

Sur les territoires classés en vigilance, la préfecture du Gard recommande à chacun d’adopter un comportement écoresponsable, en utilisant l’eau de manière mesurée. Des arrêtés de restriction d’usage de l’eau plus contraignants peuvent être pris par les maires concernés si la situation sur leur territoire le nécessite. Les cumuls de précipitations attendus ces prochains jours sur le département restent modérés, et ne devraient pas permettre de résorber les déficits relevés.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix