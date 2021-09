De nouvelles meutes de loups identifiées dans le Vercors

"L'Office français de la biodiversité ne reconnaissait qu'une seule meute sur cette zone. En fait, c'est quatre fois plus. Sur 50 000 hectares, c'est énorme" assure Michel Sanjuan, le vice-président de la Fédération de chasse de la Drôme sur France Bleu Drôme Ardèche.

Les dernières opérations dites de hurlements provoqués - qui consistent à "hurler" à l'aide de porte-voix sur le territoire du loup et à attendre la réponse du loup - menées par les chasseurs drômois ont eu lieu dans la nuit du 24 au 25 août, et du 31 août au 1er septembre. Elles ont été réalisées sur un secteur allant de la Raye à une partie du Vercors et du Royans.

Michel Sanjuan exposent les résultats : 21 loups ont été comptés sur le secteur, et surtout des réponses de louveteaux ont été repérées, permettant d'identifier quatre zones de reproduction. "Ce qui veut dire quatre meutes, sur 50 000 hectares grosso modo" précise-t-il.

Savoir estimer le nombre de loups est compliqué. Mais je disais il y a trois ans que le jour où on en aurait une centaine sur le territoire, ca deviendrait un problème. On l'a largement dépassé - Michel Sanjuan, vice-président de la Fédération de chasse de la Drôme

Les chasseurs partent du principe que les services de l'Etat sous-estiment largement le nombre de loups dans la Drôme. "On s'en rend compte sur la prédation. Il y avait environ 900 mouflons dans le département en 2000. Et depuis l'arrivée et l'installation du loup, il n'y en a plus aucun" raconte Michel Sanjuan. En parallèle, il estime aussi que la population drômoise de chamois a chuté de 41%, et celle des cerfs de plus de 30%.

Les agents de l'Office français de la biodiversité étaient présents lors des opérations de hurlements provoqués, afin de valider les constatations. Le vice-président de la Fédération de chasse drômoise rappelle que les derniers chiffres officiels présentent environ 600 loups en France. En 2021, l'abattage de 110 loups a été autorisé. "Le nombre de prélèvements n'est pas raccord avec la situation" souligne Michel Sanjuan, "on ne revendique pas la chasse du loup. On veut obtenir une juste estimation des populations, et une juste régulation de cette espèce, tout comme on le fait pour la zone sauvage."