De nouvelles planches en bois sur le sentier des douaniers à Pornichet

C'est un lieu de balade particulièrement fréquenté et apprécié sur le littoral de Loire-Atlantique. Le sentier des douaniers entre Saint-Nazaire et Pornichet. Un petit paradis qui a un défaut : certaines planches en bois sont plus que fragilisées. Les lames neuves alternent avec des plus vieilles à de nombreux endroits. C'est pour cette raison qu'un chantier en quatre phases sur quatre ans démarre ce lundi. Ça commence cette année avec une portion de 330 mètres entre les passages Saint-Gabriel et Lequerré à Pornichet. Les trois autres segments se feront sur les trois ans à venir. Au total, 1.200 mètres de plancher est à changer pour une facture totale d'1,2 millions d'euros.

Fini le chêne, place à du bois exotique

"On est sur un milieu très exposé à la mer, explique Stéphane Le Naour, technicien en charge des aménagements et de la mise en sécurité des sentiers côtiers à la Carene. Les lames en chêne qui datent de 2007 n'apportent pas les garanties suffisantes dans le temps pour nous assurer une qualité de bois pérenne, contrairement au bois exotique qui offre ces possibilités." L'objectif pour la Carene est d'arrêter le rafistolage pour offrir un espace public de qualité.

Sur le sentier côtier entre Pornichet et Saint-Nazaire, les promeneurs profitent d'une vue exceptionnelle sur l'océan. © Radio France - François Ventéjou

Ce chantier ravit les habitués du sentier, comme Marie-Claude : "Une fois, je me suis pris les pieds dans des planches qui dépassaient, explique-t-elle. J'ai tapé dedans et je suis tombée sur le côté. Je pense que je me suis fracturée les côtes car j'ai eu mal pendant un mois."

Il y a une vue extraordinaire, la lumière et les sons changent à chaque balade. - Catherine, promeneuse.

"Il y a une vue extraordinaire, commente Catherine, en balade avec son mari Christian. La lumière change à chaque fois, les sons aussi, en fonction de si la mer est plus ou moins énervée ou pas." "On se sent loin de la baie de La Baule, ajoute Christian. On est aussi loin des voitures, c'est un coin unique." Seul le bruit de la mer berce les promeneurs. Pendant toute la durée de la première phase du chantier, du 8 novembre à fin janvier, la portion en travaux sera fermée. Les promeneurs devront donc faire un détour, par la plage ou par la route.