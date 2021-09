De nouvelles restrictions d'usage de l'eau pour certaines rivières en Indre-et-Loire

Cet été est l'un des plus humides depuis 40 ans en Touraine, et pourtant, le département n'échappe pas à la sécheresse. Deux semaines après un premier arrêté, la préfecture d'Indre-et-Loire a pris de nouvelles mesures, face à l'absence de précipitations et à la baisse des débits. Des restrictions de prélèvement et d'usage dans une quinzaine de cours d'eau, à partir de ce samedi 4 septembre, jusqu'au 31 octobre.

Cours d'eau où les prélèvements et usages sont interdits :

le ruisseau de Roche et ses affluents

le ruisseau du Montison et ses affluents

le ruisseau de la Coulée et ses affluents

le ruisseau de Parçay et ses affluents

le ruisseau de la Bourouse et ses affluents

le ruisseau de Rigny et ses affluents

le ruisseau des Vallées et ses affluents

le ruisseau d'Aubigny et ses affluents

le ruisseau du Vieux Cher et ses affluents

le ruisseau de Cléret et ses affluents

le ruisseau de la Fontaine Ménard et ses affluents

le ruisseau de la Roumer et ses affluents

le ruisseau de la Bresme et ses affluents

Cours d'eau où les prélèvements et usages sont restreints :

la Veude et ses affluents

le Négron et ses affluents

la Veude de Ponçay et ses affluents

Pour les particuliers concernés, il est interdit de remplir sa piscine ou de laver sa voiture en dehors de stations équipées de récupérateurs d'eau. L'arrosage des pelouses et espaces verts est également interdit, sauf pour la Veude, le Négron et la Veude de Ponçay, où l'arrosage est autorisé avant 10h et après 20h.