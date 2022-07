De nouvelles restrictions de prélèvements d'eau en Dordogne

A cause de la canicule des derniers jours, les débits de plusieurs cours d'eau de Dordogne ont chuté fortement. La préfecture met en place de nouvelles restrictions.

Il a fait très chaud ces derniers jours en Dordogne, et plusieurs cours d'eau du département ont vu leur débit diminuer drastiquement. La Dronne aval, l'Isle amont et l'Auvézère sont particulièrement impactés, mais d'autres petits cours d'eau comme la Tardoire, la Dronne amont, la Loue, la Pude, la Sauvanie, la Crempse, le Caudeau, la Louyre, la Couze, la Chironde-Coly, la Beune et la Nauze sont également touchés.

La préfecture de la Dordogne a donc décidé de mettre en place de nouvelles restrictions, à partir du 22 juillet à 8h.

Bandiat, Pude, Auvézère, Dronne aval, Chironde-Coly, Beune et Nauze sont en alerte . Il est interdit de prélever de l'eau deux jours par semaine

. Il est interdit de prélever de l'eau Tardoire, Dronne amont, Boulou, Sauvanie, Isle amont, Loue, Beauronne de Chancelade, Cern, Vern, Beauronne de Saint-Vincent, Beauronne des Lèches, Lidoire, Eyraud, Estrop, Gardonnette, Ecourou, Bournègue Dropt amont, Céou aval, Germaine et Lizabel sont en alerte renforcée. Il est interdit de prélever de l'eau 3,5 jours par semaine

Belle, Crempse, Caudeau, Louyre, Couze-Couzeau, Céou amont, Tournefeuille, Seignal et Conne sont en situation de crise. Il est totalement interdit de prélever de l'eau.