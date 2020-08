Y a t-il plus d'oiseaux en Limousin depuis le déconfinement ?

Les oiseaux plus nombreux en Limousin depuis le confinement ? C'est une impression que ne confirment pas forcément les ornithologues.

La période de confinement n'a pas été plus propice au développement des espèces selon l'ornithologue Jérôme Roger, responsable territorial de la Ligue de Protection des Oiseaux en Limousin (LPO) : "Les Limousins se sont davantage ouvert à leur environnement pendant le confinement donc ils entendaient plus les oiseaux mais pour autant, dire que leur population a augmentée n'est qu'une impression. En réalité, certaines espèces comme les moineaux ont été plus dérangées même si ce n'était pas volontaire", affirme le spécialiste.

Pendant les mois de mai et juin, qui correspondent à la période d'envol des passereaux et autres oiseaux, la LPO note une diminution des collisions routières due à la diminution du trafic. Mais à certains endroits, les observateurs voient davantage de Rougequeue noir, une espèce de petits passereaux, qui se faisaient rares dans nos campagnes depuis quelques années. Un signe tout de même, de bon augure pour la vie de la faune.

De plus en plus d'oiseaux rescapés des nids tombés

Depuis le retour des activités humaines, toutes les espèces d'oiseaux "ont été impactées de manière importante", selon les mots d'Aurélie Gontier, responsable de SOS Faune Sauvage qui recueille et soigne des espèces protégées en vue de les réintroduire dans leur milieu naturel. Car pendant le confinement, de nombreux oiseaux ont été trouvés lors de travaux de jardinage ou de maisons, des activités que nombre d'habitants ne faisaient pas habituellement.

Après le déconfinement, ces oiseaux trouvés et maintenus en vie pendant cette période ont été amenés au refuge. Par conséquence, SOS Faune sauvage a doublé ses effectifs depuis juin. À tel point que le refuge a dû fermer, de même en juillet, dans l'incapacité d'en recevoir davantage. Il y a eu aussi les "victimes" des activités humaines explique Aurélie Gontier : "les lieux désertés par les oiseaux depuis quelques années, étaient redevenus un peu plus calme donc ils en ont profité pour y nicher. Mais depuis, nous avons eu beaucoup d'appels de gens qui sont revenus dans leurs maisons secondaires et qui ont trouvés des animaux, comme des chouettes, qui avaient niché dans la cheminée. Ces personnes les ont donc délogés puis amenés au refuge. Il y a aussi des personnes qui ont ramassé des nids sur les sentiers de randonnées en pensant bien faire".