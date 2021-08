L'afflux de vacanciers augmente sur les autoroutes dans l'Hérault et les détritus avec. Mégots, bouteilles, mouchoirs sont ramassés par les agents de Vinci Autoroutes. Des masques sont aussi apparus avec la crise sanitaire. Vinci Autoroutes appelle à trier ses déchets.

De plus en plus de déchets sur les aires d'autoroutes de l'Hérault

Un Français sur quatre jette ses déchets en roulant sur l'autoroute selon une étude Ipsos réalisée pour la Fondation Vinci Autoroutes en juillet 2021. "Les usagers en voiture signalent les objets gênants sur la voie et après j'interviens" explique Christophe Fuertes, ouvrier autoroutier pour Vinci Autoroutes sur le district de Sète. C'est lui qui est en charge de récupérer ce qui est jeté sur l'autoroute. Et parfois " c'est dangereux s'il faut aller le chercher sur la voie de gauche. Il faut traverser quand il y a un flux de circulation important." Cela met aussi en danger les autres automobilistes. "Quelqu'un qui n'a pas repéré le déchet peut prendre peur, un coup de volant et c'est l'accident."

Des poubelles à hauteur de camion sont disponibles pour les routiers sur les aires d'autoroutes. © Radio France - Morgane Guiomard

Tous ces déchets sont ramassés par les agents de Vinci Autoroutes. Copier

De nombreux déchets sur les aires d'autoroutes

Christophe Fuertes nettoie aussi quatre aires d'autoroutes dans l'Hérault. Notamment celle de Loupian, près de l'étang de Thau, où il trouve de tout : papier toilette sous un arbre à cinquante mètres des sanitaires, mégots, sacs plastiques.

De nombreuses bouteilles d'urine sont jetées par les routiers sur les aires d'autoroutes. © Radio France - Morgane Guiomard

"Mais le pire ce sont les bouteilles d'urines" laissées par les routiers alors que des poubelles noires adaptées à la hauteur des camions sont à leur disposition. La crise sanitaire a empiré le problème des déchets jetés par terre, les agents de Vinci Autoroutes ramassent maintenant une quarantaine de masques par jour.

"Le nouvel objet jeté cette année, c'est le masque. J'en trouve une quarantaine par jour. C'est rageant."

Pour inciter au tri des déchets, une poubelle verte a été ajoutée à l'aire de Loupian. Le chef de district pour Vinci Autoroutes de l'Hérault, Fabien Pardes, constate "qu'on trouvait du verre en quantité non négligeable dans les poubelles jaunes et noires."

Fabien Pardes espère que les gens jetteront leurs bouteilles en vert dans la poubelle adaptée. © Radio France - Morgane Guiomard

Il espère que "tout le monde prenne conscience qu'un déchet jeté par terre peut finir dans la mer." Des nouvelles tables de pique-nique avec des indications sur le tri sélectif ont aussi été installées pour qu'un maximum de personnes "adoptent ce geste civique et respectent l'environnement."