De plus en plus de sapins collectés dans les communes de Dijon métropole

La collecte des sapins dans les communes de Dijon métropole est terminée. Cette année encore, il était possible de déposer son arbre de Noël sur le trottoir, aux jours indiqués. En effet, cette année, quatre-vingt-douze tonnes de sapins ont été collectées, contre quatre-vingt tonnes et demi l'année dernière. "C'est une augmentation importante, on n'a jamais eu ces dernières années une augmentation aussi importante", d'après Jean-Patrick Masson, vice-président de Dijon métropole en charge de l'environnement.

Il faut également ajouter les sapins déposés dans les cinq déchetteries de la métropole, ainsi que ceux dans des points de collectes. En tous cas, avoir le réflexe de donner une seconde vie à son sapin semble devenir une habitudes chez les habitants de la métropole d'après Jean-Patrick Masson: "les gens ont à cœur d'être des écocitoyens responsables."

Jean-Patrick Masson explique l'utilisation des sapins collectés Copier

Une fois tous les sapins collectés, ils seront broyés puis épandus aux pieds des arbres des espaces publics de Dijon métropole. Ils permettent d'une part de protéger les sols mais aussi d'éviter le désherbage. "On a une boucle vertueuse. Il y a dix ans, ces arbres finissaient à l'incinération, aujourd'hui on a une protection des sols et une amélioration de celui-ci", explique Jean-Patrick Masson.