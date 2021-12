De possibles records de températures sur la Côte d'Azur

Ce mercredi, la météo s'affole dans les Alpes-Maritimes. Ce sont les températures qui ont décidé de nous faire perdre nos repères. La douceur est en effet au rendez-vous et sur le littoral on observe en ce milieu de semaine du 18 degrés sur la Promenade des Anglais à Nice, du 19 sur la Croisette à Cannes et carrément 20 degrés au pied de l'Estérel à Théoule-sur-Mer. C'est 6 à 7 degrés de plus qu'en temps normal. Une tendance qui pourrait même s'accentuer. Les normales saisonnières sont donc dépassées mais des records pourraient être battu à quelques jours du réveillon de la Saint-Sylvestre. A Cannes, le record a battre est de 22,9 degrés. C'était le 4 janvier 2018. A Nice, cela remonte à plus longtemps. Le 23 décembre 1954, la capitale azuréenne avait alors enregistré 22 degrés. Il est à noter que dans le Var, les températures sont encore plus élevées; en moyenne 22 degrés.