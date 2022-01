De vastes inondations dans l'Yonne, un exercice de sécurité civile

188 communes doivent posséder un plan de sauvegarde dans l'Yonne, des plans de prévention des risques naturels ou technologiques obligatoires dans les zones à risques. Marion Aoustin-Roth, la directrice du cabinet du préfet explique en quoi va consister l'exercice et l'importance de ces plans communaux.

France Bleu Auxerre : Que va t'il se passer cet après-midi ?

Marion Aoustin-Roth : Le préfet a pour rôle de sécuriser les personnes et les biens. Chaque année, nous organisons des exercices, contre les risques de la vie courante, comme les incendies, les accidents de la route, des exercices contre les risques technologiques avec les installations classées et des exercices d'ordre public comme les attentats .

Concernant la vallée du serein , je déclencherai cet après-midi le centre opérationnel départemental installé à la préfecture. Les services autour de la table seront confrontés à un scénario de crue majeure. Nous sommes en mai, il a beaucoup plu et nous devons faire face à des inondations .

Il faut donc réagir vite

Cela veut dire que les services doivent très rapidement activer le plan inondations et s'installer. Mettre en place les moyens techniques et humains et me rendre compte des difficultés. Cela veut aussi surtout dire que les maires et les collectivités doivent déclencher leur PCS, plan communal de sauvegarde.

En quoi consiste ce plan communal de sauvegarde ?

C'est l'outil des gestion de crise des maires. C'est indispensable. En cas de crise le maire doit déclencher son PCS. Où se trouve-t-il ? dans quelle armoire ? Convoquer les gens, ouvrir une salle de crise, savoir où sont les barrières, se demander où installer les hauts parleurs pour prévenir la population. Toutes les communes à risque doivent posséder ce plan. Dans l'Yonne 188 communes sur 423 doivent avoir ce plan, 187 l'ont, la dernière commune est en train de le finaliser.

Après le maire, quand la préfecture prend-elle la main ?

Le préfet prend la main quand il y a des interactions avec les autres communes ou quand il faut engager des moyens au plan départemental.

Le plan communal de sauvegarde a besoin d'être mis à jour régulièrement ?

Oui tous les 5 ans . Une nouvelle loi est sortie en novembre qui renforce la gestion de crise et reformule les plans communaux de sauvegarde avec une nécessité de réaliser des exercices pour ne pas découvrir ce qu'ils contiennent le jour J. Après l'exercice de cet après-midi où je ne sais pas encore si j'associerai la population nous ferons un retour d'expérience pour savoir ce qui a bien fonctionné ou ce qu'il faut améliorer.