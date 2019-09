De vos toilettes à votre gazinière : la station d’épuration de Nancy produira du gaz de ville en 2021

Maxéville, France

Après plusieurs dizaines de grande ville en France, la métropole du Grand Nancy va investir plus de 13 millions d’euros dans deux digesteurs de 16 mètres de hauteur permettant de faire fermenter les boues de la station d’épuration pour en retirer du biogaz. Après traitement sur place, le biométhane sera revendu à Grdf et distribué dans le réseau de gaz de ville ce qui pourrait rapporter plus 1,2 millions d'euros par an à la métropole.

Les boues chauffées à 37 degrés produiront du gaz et seront – comme c’est le cas aujourd’hui – offertes à des agriculteurs pour servir d’engrais dans les champs autour de Nancy. Le processus vertueux qui consiste à produire de l'énergie avec ce qui ressort de vos toilettes devrait produire des boues moins odorantes.

Véolia, qui a gardé le marché de l’assainissement de l’eau du Grand Nancy pour les six prochaines années, devant Suez Eau qui a aussi répondu à l'appel d'offre, promet d’apporter une attention particulière aux odeurs et disposera un mur végétal autour de ces deux nouvelles cuves de 10 mètres de diamètres qui seront opérationnelles en 2021.

La station d’assainissement en chiffre :

4 200 tonnes de boues valorisées en agriculture chaque année

1,2 millions de m3 de biogaz seront produits chaque année dès 2022

89% de la pollution éliminée avant le rejet de l’eau dans la Meurthe

256 000 habitants voient leur eaux usées traitées à Maxéville

Le calendrier pour la méthanisation des boues :

début des travaux février 2020

mise en service des deux nouveaux digesteurs octobre 2021

Le public pourra visiter la station d’épuration de Nancy, le samedi 12 octobre de 14h à 18h, lors d’une demi-journée porte ouverte pour se faire une idée du traitement de toutes les eaux usées des 20 communes du Grand Nancy.

Reportage radio dans les coulisses de la station d'épuration de Maxéville. Copier