Débardage à cheval sur les bords du lac de Vassivière

Première constatation : le chantier se déroule dans un relatif silence. A part quelques coups de tronçonneuse de temps en temps, on n'entends que le cliquetis des chaines des deux juments, et les ordres brefs du débardeur, Marc Denis. Cela fait plus de 15 ans qu'il débarde avec des chevaux de traits, et il y voit certains avantages, notamment la relation qu'il noue avec les animaux :

"C'est le relationnel qu'on instaure avec eux. C'est nos collègues de travail. On est en relation avec eux 10 heures par jour. On se comprends. Moi j'ai deux juments qui ont deux tempéraments différents. J'arrive à les comprendre et elles arrivent à me comprendre aussi. On forme vraiment une équipe."

Un peu de repos pour Quelly et Roxanne, les deux juments de Marc Denis © Radio France - Benjamin Billot

Le débardage à cheval a également un intérêt écologique. C'est une technique plus douce et plus respectueuse pour l'environnement que son équivalent mécanique. Les engins lourds abîment le sol en profondeur. Les chevaux peuvent aussi dans des espaces plus étroits.

Des avantages qui prennent tout leur sens quand il s'agit de travailler sur une tourbière. Il s'agit de prélever des arbres qui colonisent l'endroit. Sans cela, ils pompent l'eau de la tourbière et celle-ci jouent moins efficacement son rôle crucial de purificateur d'eau. C'est un milieu fragile et important pour l'environnement, le syndicat du Lac de Vassivière demande donc spécifiquement dans son offre de marché public, que le débardage soit effectué avec des chevaux, pour que la tourbière soit moins abîmée.