Débat public sur le nucléaire : le collectif haguais anti-piscine dénonce "l'absence" du thème des déchets

"Avons-nous besoin d'un nouveau programme nucléaire ?" Voilà l'intitulé de la réunion publique organisée ce mardi soir à la Maison des associations de solidarité (Mas) dans le XIIIe arrondissement de Paris. C'est le deuxième rendez-vous dans le cadre du débat national sur la construction de six nouveaux réacteurs nucléaires EPR , dont les deux premiers seraient à Penly, en Seine-Maritime. C'est une obligation légale pour EDF. Le débat public doit se tenir jusqu'au 27 février 2023. Une dizaine de réunions est prévue partout en France et en ligne.

Refusons que l’avenir de la presqu’île se discute sans nous à Paris entre politiciens et industriels, ne les laissons pas prendre des décisions que nous et nos enfants auront à porter [...] La Hague ne se laissera pas enterrer vivante - Communique Piscine nucléaire stop

Les déchets "sous le tapis"

Une délégation d'au moins une vingtaine de membres du collectif Piscine nucléaire stop a prévu d'être présente. Des membres doivent y lire un communiqué dénonçant "l'absence de la question des déchets" nucléaires. "Alors qu’est évoquée la question de la relance d’un programme nucléaire et la construction de nouveaux EPR, pas un mot sur la question des déchets. Comme les habitants des territoires à qui ils échoient, ils sont une nouvelle fois mis sous le tapis", note le collectif. "La question va peut-être être abordée de manière informelle, mais pas avec une réunion à part entière. C'est surprenant", explique Guy Vastel, membre du collectif.

De fait, la poubelle est vraiment pleine ! Tous les déchets nucléaires de France arrivent à La Hague en ce moment, et on ne sait déjà pas où les mettre. Et ce jusqu'à l'ouverture de Bure, qui ne devrait pas se faire avant 2080 - Victor, membre du collectif et habitant de Gréville-Hague

Une question des déchets qui conditionne l'avenir du nucléaire : plus de réacteurs, ça veut dire plus de déchets... et donc plus de place à trouver pour les entreposer. "Les quatre piscines Orano vont bientôt être saturées. En combustible usé, il y a l'équivalent au moins de cent réacteurs. EDF envisage de faire une piscine juste à côté avec 13.000 tonnes de combustible. Des bâtiments sont en train d'être construits pour stocker des déchets vitrifiés. Tout ça en attendant Bure", souligne Guy Vastel. Selon lui, le gros risque, c'est la concentration de toute cette matière radioactive. "Si on a un accident dans le nord-Cotentin, on n'a plus d'électricité en France : on ne pourrait plus décharger tous les réacteurs de France , et on n'aurait aucune solution de secours", ajoute Guy Vastel.