"Il faut arrêter d'empoisonner la terre, l'eau et les consommateurs" pour Nicolas Patureau d'EELV dans la Loire

Le gouvernement lance ce matin une consultation sur la distance minimale entre les habitations des Français et les terrains agricoles traités aux pesticides. Consulter la population c'est bien mais le cœur du débat n'a pas lieu d'être pour Nicolas Patureau, le secrétaire départemental d'Europe Ecologie les Verts dans la Loire, invité ce lundi matin sur France Bleu :

Ces distances de 3, 5 ou 10 mètres annoncées n'ont aucun sens. Si les molécules sont dangereuses, elles ne doivent être nulle part. Il faut arrêter d'empoisonner les agriculteurs, la terre, l'eau et les consommateurs. Il est urgent d'aller vers un autre modèle d'agriculture, sans molécule de synthèse. Elles sont tellement volatiles... Il faut que les aides européenne aillent vers une agriculture plus respectueuse de l'environnement. C'est possible avec la puissance du budget européen.

- Nicolas Patureau