Débroussailler autour de sa maison, c'est une obligation rappelle la ville de Montpellier

La ville de Montpellier appelle aux propriétaires leur obligation légale de débroussaillement. Le débroussaillement est un acte civique responsable et obligatoire. C'est une des meilleures protections contre le feu.

Débroussailler autour de sa maison, c'est en effet le meilleur moyen de la protéger contre les incendies et c'est une obligation légale depuis 2013. Cela ralenti la propagation du feu et cela permet aussi de faciliter l'accès des secours. Chaque propriétaire doit nettoyer dans un rayon de 50 m autour de chez soit, et 5 mètres autour des voies privées qui donnent accès à la maison.

Rien qu'à Montpellier, cette obligation légale concerne 6 000 foyers, les propriétaires vont recevoir très prochainement un courrier de la ville pour les informer de leurs obligations.

Dès le mois de février, les agents de la régulation du domaine public feront des contrôles aléatoires, et feront du conseil et de la sensibilisation auprès des propriétaires

Les propriétaires qui ne débroussaillent pas s'exposent à une amende proportionnelle à la surface qu'ils auraient du traiter, à laquelle s'ajoute la facture du débroussaillement qui est alors effectué par des agents de la ville

Par ailleurs, la ville rappelle que les assurances ne couvrent pas systématiquement les dommages aux biens en cas d'incendie dans une maison dont la parcelle n'était pas débroussaillée.

Enfin, les propriétaires peuvent aussi être poursuivis si une enquête montre que la densité excessive de végétation sur leur terrain a facilité la propagation du feu.

Une permanence téléphonique de mi- janvier à mi- février sera assurée par la mission sécurité civile chaque mardi et jeudi de 9h à 13h, au 04 34 88 91 94. Les propriétaires peuvent aussi communiquer dès à présent avec la Ville à l’aide de l'adresse risquesmajeurs@ville-montpellier.fr