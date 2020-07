Début ce 1er juillet de la campagne contre le frelon asiatique, à priori très présent cet été

Il serait arrivé en 2004 en France dans le Lot-et-Garonne avant de remonter jusqu'en Normandie et de coloniser le pays. Et mauvaise nouvelle, le printemps doux que nous avons connu devrait aider à sa prolifération. Il faut donc, plus que jamais, signaler les nids pour les faire détruire.

La campagne de lutte contre le frelon asiatique débute ce 1er juillet dans le Calvados. C'est en effet à cette date que le département prend en charge une partie de la destruction du nid, la plupart des communes prenant en charge une autre part. Dans l'Orne, la campagne a débuté début mai. Et 2020, marqué par un printemps très ensoleillé, devrait voir proliférer les nids, comme c'était le cas en 2018. A l'époque, 3500 nids ont été détruits dans le Calvados contre 1500 seulement l'an passé. Des nids qu'il faut détruire entre juillet et octobre.

Les frelons cherchent pour l'heure des endroits assez bas

Maxime Letissier est secrétaire technique au Groupement de Défense Sanitaire de l'Orne : "aujourd'hui, on est encore sur des nids primaires qu'on trouve dans des cabanons, des niches, des appentis, des greniers ou des haies. Les frelons cherchent des endroits où ils ne vont pas être gênés par la pluie ou le vent. Ils cherchent des endroits habités, assez bas, donc ça ne sert à rien aujourd'hui de chercher des nids en hauteur dans les arbres." Des frelons asiatiques qu'on reconnait à leur couleur, ils sont principalement noirs et par leur taille, inférieure au frelon européen qui lui est essentiellement jaune. De son côté le département de l'Orne, qui a mis en place un plan de lutte contre le frelon asiatique pour la deuxième année, enregistre trois fois plus de déclarations que l'an passé. Précisons toutefois que le dispositif est aussi de plus en plus connu des Ornais.

Les conseils de la Fredon - Fredon

Que faire lorsqu'on tombe sur un nid ?

Que faire lorsqu'on tombe sur un nid ? Aurélie Dolique, inspecteur de santé au service communal d'hygiène et de santé à la ville de Lisieux délivre quelques conseils : _"_quand vous découvrez un nid sur le domaine public ou dans votre jardin, il faut appeler le CCAS - ou la mairie - qui fait alors appel à un professionnel avec qui nous avons passé une convention. Il est important d'avoir le plus d'éléments possibles, à quelle hauteur est le nid, quel est sa taille, pour être le plus efficace possible." A Lisieux, quinze euros seulement restent à la charge du particulier après la prise en charge conjointe du Département du Calvados et de la ville. Pour de plus amples renseignements, consultez le site de la Fredon, référent en la matière dans la région. Dans l'Orne, dès que vous avez découvert un nid, il faut le déclarer, soit sur frelonasiatique61.fr ou au 02 33 80 38 22.