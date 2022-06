Début d'un épisode de pollution à l'ozone sur tout le Loiret

La qualité de l'air se dégrade sur le Loiret et l'Eure-et-Loir, au point que le seuil d'information et de recommandation à la population est franchi. En cause, l'ozone, un polluant très dépendant de la chaleur et de l'ensoleillement. Les personnes fragiles doivent se protéger.