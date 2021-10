Début de l'abattage de 20 platanes sur le boulevard Henri IV à Montpellier

Sur le boulevard Henri IV à Montpellier, 20 platanes seront abattus à cause du chancre coloré

De gros engins de chantiers ont pris place sur le boulevard Henri IV à Montpellier ce lundi. Les travaux d'abattage de vingt platanes ont en effet commencé. Ils vont durer jusqu'à vendredi. L'opération est menée pour éviter la prolifération du chancre coloré. Un foyer a été détecté dans le secteur. Cette maladie provoque le dépérissement des platanes et il n'existe aucun traitement.

Les transports perturbés

C'est l'une des conséquences de ces abattages, le trafic de la ligne 4 de tramway empruntera l'itinéraire de la ligne 1 entre les stations Du Guesclin et Léon Blum via Garcia Lorca. Les lignes de bus 6 et 7 seront également impactées.