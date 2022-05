Début de l'estive des brebis au cœurs des Volcans d'Auvergne

C'est une masse blanche qui attire les regards des randonneurs au cœur des volcans. Un premier troupeau de 570 brebis est arrivé au pieds du Puy-de-Dôme pour la montée en estive. Des bêtes venues de la commune de Gelles pour une transhumance estivale qui va durer 5 mois.

C'est la bergère Ostiane Vuillermoz, originaire de Savoie, qui surveillera le troupeau. "C'est bien de les voir. L'arrivée des brebis, c'est toujours un moment unique. On va passer 5 mois ensemble donc des affinités vont se créer. Ça va bien se passer", s'enthousiasme la bergère.

La bergère Ostiane Vuillermoz vient de Savoie depuis 3 ans pour s'occuper de l'estive au coeur des volcans d'Auvergne © Radio France - Thomas Loret

Le pâturage bénéfique pour l'environnement

Et ces dames auront tout ce qu'il faut pour passer un bel été. "Les brebis profitent de cette herbe qui est riche", indique Jean-Luc Tourreix, éleveur à Gelles et président de la Coopérative d'Estive d'Orcines. Elles auront plus de 500 hectares à pâturer, répartis en 4 îlots.

"La flore est plus variée que chez nous. Et ça permet l'entretien de notre patrimoine paysager qui se fermerait s'il n'y avait pas les brebis", ajoute Florent Leymerie, lui aussi éleveur à Gelles. C'est bon pour l'environnement et tout le monde s'y retrouve.

Romain Berdy et Florent Leymerie, éleveurs sur la commune de Gelles laissent leurs troupeau de brebis en estive au pieds du Puy-de-Dôme jusqu'en septembre © Radio France - Thomas Loret

Une montée en estive pour préparer l'hiver

Casquette sur la tête et bâton à la main, les éleveurs guident une dernière fois leur troupeau, avant de la confier à la bergère. "Pour nous, c'est une charge de travail en moins pendant l'été. On a pas mal de boulot sur l'exploitation pour les foins pour l'hiver", indique Romain Berdy.

Les estives constituent une ressource fourragère spontanément disponible. Il y a donc un intérêt économique pour les éleveurs. "Ce sont des bêtes qui ne mangent pas chez nous durant tout l'été", ajoute Romain Berdy.

Les 570 brebis vont vivre à 1400 mètres d'alltitude et pâturer plus de 500 hectares jusqu'en septembre © Radio France - Thomas Loret

REPORTAGE Un troupeau de 570 brebis est arrivé au pieds du puy-de-Dôme pour la transhumance estivale Copier

D'ici au 11 juin, le cheptel en estive comptera 2.100 brebis issues de 9 élevages de la Coopérative d'Estive d'Orcines. Le Conseil Départemental du Puy-de-Dôme consacre 80.000 par an au maintien du pastoralisme sur le territoire en soutenant 7 collectifs d'éleveurs.