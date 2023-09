Début des vendanges dans le Vouvrillon, "une ambiance particulière et un aboutissement"

6h30, ce 14 septembre au domaine de Mathieu Cosme à Noizay, dans l'AOC Vouvray. Les 18 vendangeurs recrutés pour la saison - une première pour certains - arrivent au fur et à mesure, Carole et Benjamin viennent même de Lorraine pour l'occasion. "On fait ces vendanges à la main par souci de qualité" explique Mathieu Cosme, qui exploite 16 hectares de vignes. Son frère, Florent, également vigneron, est présent. "Les vendanges, c'est vraiment l'aboutissement de notre travail et d'efforts fournis tout au long de l'année, dit-il, c'est un peu la délivrance. On a fait le choix avec mon frère de vendanger tout à la main pour essayer d'écarter toutes les grappes où il y a un petit peu de pourris ou d'oïdium. Il y a aussi le côté humain, il y a des gens qui reviennent d'une année sur l'autre. C'est une ambiance particulière. Et puis le vin, c'est le partage, on a la chance d'être bien entourés"

Mathieu Cosme dans ses vignes © Radio France - Romain Dézèque

Et la météo, certes capricieuse en juillet, a été un bon partenaire ces dernières semaines selon Mathieu Cosme, "la semaine de grosse chaleur a permis de faire de la photosynthèse sur les premiers jours et a permis de produire des sucres, ça a aussi eu le mérite d'assécher les petits foyers de pourriture qui auraient pu s'installer sur le chenin." Des pourritures qu'il faut écarter, ça et là, sur certaines grappes des premiers rangs. Pas toutes, évidemment. Celles où n'apparaissent pas de pellicules blanches sont à conserver, c'est la pourriture noble. L'eau s'est évaporée du raisin, pour faire place au "bonbon", "de l'or en barre !" cri un vendangeur. 8h15, première pause. Les vignes baignent dans le soleil. C'est parti pour deux semaines de vendanges, en espérant que la pluie ne vienne pas les perturber.

Rico porte la hotte, qui peut peser jusqu'à 80 kilos © Radio France - Romain Dézèque