Col d'Organbidexka : début du comptage des oiseaux dans le brouillard

Du 15 juillet au 15 novembre, des salariés de la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) et une dizaine de bénévoles prennent leurs quartiers sur le col d'Organbidexka, en Soule. Ils comptent et recensent les différentes espèces d'oiseaux qui quittent le nord de l'Europe pour se rendre dans les pays chauds, "en Afrique ou dans le sud de l'Europe", précise Yohan Meuraillon, chargé du suivi de la migration sur le col pour la LPO.

En 2020, plus de 100 000 oiseaux ont été recensés au dessus du col parmi 39 espèces différentes. Cette opération est indispensable, selon le salarié de la LPO : "Le protocole scientifique du suivi de ces oiseaux étant le même depuis une quarantaine d'années, on peut avoir un vrai recul scientifique sur des analyses de données, et ça, c'est super _important pour voir l'évolution des populations_. On peut commencer à entrevoir les changements de migration liés par exemple au réchauffement climatique ou à la pression de la chasse."

Le brouillard complique le comptage

Mais cette année, le début du comptage s'avère plus compliqué en raison du brouillard qui s'installe pour quelques jours autour du col d'Organbidexka. Il est alors impossible pour les membres de la LPO de repérer les oiseaux. "Quand il y a de la brume, on ne peut pas aller au poste de comptage, explique Yohan Meuraillon. Alors on trouve d'autres activités, comme la cueillette de champignons par exemple !".

De leurs côtés, les oiseaux ont du mal à traverser les Pyrénées dans de telles conditions : "Les planeurs - les rapaces et cigognes - ont besoin du vent, de la chaleur, des reliefs pour s'élever dans les airs en minimisant l'énergie dépensée, et passer la chaîne des Pyrénées. Donc s'il y a du brouillard, des vents froids ou de la pluie, ça va vraiment pénaliser ces oiseaux.", ajoute-t-il.

Les oiseaux attendent une ouverture météorologique pour passer — Yohan Meuraillon, chargé du suivi de la migration

Quand la météo n'est pas bonne, les volatiles doivent donc ruser pour poursuivre leur migration. Certains préfèrent par exemple longer les Pyrénées pour trouver une ouverture, et d'autres "vont stationner en vallée, où les conditions sont plus clémentes et ils vont _attendre une ouverture météorologique pour passer_, développe Yohan Meuraillon. Le jour où ça s'ouvre, en général, c'est une grosse journée de comptage, parce qu'il y a plusieurs milliers d'oiseaux stationnés qui vont vouloir tous passer d'un coup."

À ce moment là, les membres de la LPO ressortent leurs jumelles, repèrent les oiseaux, leur sexe, et leur espèce. Ces données sont ensuite rentrées dans le logiciel Trektellen. "Tout le monde peut y accéder, indique Martin Dubus, étudiant en biologie et bénévole. Des fois, deux heures après la publication, on est à 300 visites sur le site, donc c'est pas rien. Les gens s'y intéressent."