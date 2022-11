Décarbonation des sites industriels : deux ministres attendus à l'usine Solvay près de Nancy

Sur les cinquante industriels les plus émetteurs de gaz à effet de serre en France, six sont installés en Lorraine. Tous ces professionnels ont été invités ce mardi, par Emmanuel Macron a parlé accélération de la décarbonation, sans risque de délocalisation, alors que la COP 27, la conférence sur le climat est réunie en Egypte cette semaine. Emmanuel Macron s'est déclaré "prêt à doubler l'aide à l'industrie à 10 milliards d'euros en échange d'un effort accru. "

ⓘ Publicité

Ce mercredi 9 novembre, deux ministres Bruno Le Maire, ministre de l'Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et Roland Lescure, ministre délégué chargé de l'Industrie ont choisi le site de Solvay près de Nancy à Dombasle-sur-Meurthe pour " illustrer la stratégie de décarbonation dans la lignée de la réunion sur la planification de la décarbonation de l'industrie à l'horizon 2030 et à l'engagement des 50 sites et filières" rencontrés.

Chez Solvay, l'installation d'un nouveau four en projet

Dans un communiqué, le ministère de l'Economie, précise que Solvay, le fabricant de carbonate de sodium et de bicarbonate de sodium "grâce à ses investissements et à l'accompagnement de l'Etat, va remplacer à terme ses chaudières charbon par un processus qui doit diviser par deux l'empreinte carbone et arrêter l'importation annuelle de 200 mille tonnes de charbon. L'installation d'un nouveau four à chaux, permettra de substituer de l'anthracite actuellement importée de Russie, par de la biomasse".

Bruno Le Maire invité sur France bleu sud Lorraine

Le ministre Bruno Le Maire est l'invité de France bleu sud Lorraine ce mercredi 9 novembre à 7h45.

L'industrie représente 20% des émissions de gaz à effet de serre de la France mais à eux seuls, ces 50 sites représentent 10% des émissions du pays et 30 000 emplois. Objectif de la France, réduire leurs émissions de 55% d'ici à 2030

À lire aussi Six des cinquante sites industriels les plus émetteurs de CO2 sont lorrains