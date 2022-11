Décarbonation : Emmanuel Macron réunit les industriels les plus polluants

À eux seuls, ils représentent la moitié de ces émission de gaz à effet de serre de l'industrie en France, soit 10%. Les dirigeants des 50 sites industriels les plus polluants de France sont attendus ce mardi, à l'Élysée, par Emmanuel Macron. Alors que la COP 27(conférence de l'ONU sur le climat) se déroule actuellement en Égypte,le chef de l'État veut encourager leur décarbonisation, sans risquer de délocalisations.

Décarboner et préserver l'emploi

"On est dans un monde globalisé avec des approches extrêmement agressives de la part d'autres pays qui font que les industriels sont placés dans une certaine forme de tension", a expliqué un conseiller présidentiel, en relevant les moyens déployés par la Chine et les États-Unis pour attirer des industriels qui veulent se décarboner. "Il faut arriver à ce que les investissements se fassent sur nos sites industriels en France, c'est critique à la fois pour l'emploi et la souveraineté" des États, a-t-il ajouté, faute de quoi les sites seront "à terme condamnés". "Ce qu'on cherche avant tout, c'est à la fois à décarboner les sites et aussi leur offrir un avenir industriel", a souligné l'Élysée, en notant qu'ils représentaient 30.000 emplois et en disant chercher "à convaincre leurs dirigeants de se lancer dans des investissements massifs", qui peuvent atteindre des milliards d'euros.

L'industrie représente 20% des émissions de gaz à effet de serre en France, notamment dans les secteurs de la métallurgie, de la chimie, du verre et du ciment.

Les 50 sites industriels les plus polluants en France

Vicat - Site de Montalieu, Auvergne-Rhône-Alpes Isère (38)

Lafarge Ciments - Site du Teil, Auvergne-Rhône-Alpes Ardèche (07)

Trimet - Site de Saint Jean de Maurienne, Auvergne-Rhône-Alpes Savoie (73)

Lafarge Ciments - Site de Val d'Azergues, Auvergne-Rhône-Alpes Rhône (69)

Solvay - Site de Tavaux, Bourgogne-Franche-Comté Jura (39)

Ciments Calcia - Site de Beffes, Centre-Val de Loire Cher (18)

Ciments Calcia - Site de Villiers-au-Bouin, Centre-Val de Loire Indre-et-Loire (37)

Ciments Calcia - Site de Couvrot, Grand Est Marne (51)

Solvay - Site de Dombasles, Grand Est Meurthe-et-Moselle (54)

EQIOM - Site d'Heming, Grand Est Lorraine (57)

Novacarb - Site de Laneuveville-devant-Nancy, Grand Est Meurthe-et-Moselle (54)

Borealis - Site d'Ottmarsheim, Grand Est Haut-Rhin (68)

Saint-Gobain PAM - Site de Pont-à-Mousson, Grand Est Meurthe-et-Moselle (54)

Alsachimie - Site de Chalampé, Grand Est Haut-Rhin (68)

Société des fours à chaux de Sorcy - Site de Sorcy, Grand Est Meuse (55)

ArcelorMittal - Site de Florange, Lorraine Grand Est Moselle (57)

Vicat - Site de Xeuilley, Grand Est Meurthe-et-Moselle (54)

HOLCIM - Site d'Altkirch, Grand Est Haut-Rhin (68)

Butachimie - Site de Chalampé, Grand Est Haut-Rhin (68)

Cristal Union - Site de Bazancourt, Grand Est Marne (51)

ArcelorMittal - Site de Dunkerque, Hauts-de-France Nord (59)

Chaux et dolomies du boulonnais - Site de Réty, Hauts-de-France Pas-de-Calais (62)

Versalis France - Site de Mardyck, Hauts-de-France Nord (59)

EQIOM - Site de Lumbres, Hauts-de-France Pas-de-Calais (62)

Roquette Frères SA - Site de Lestrem, Hauts-de-France Pas-de-Calais (62)

Aluminium Dunkerque - Site de Dunkerque , Hauts-de-France Nord (59)

Verrerie d'Arques - Site d'Arcques,Hauts-de-France Pas-de-Calais (62)

Tereos - Site d'Origny, Hauts-de-France Aisne (02)

Tereos - Site de Lillers, Hauts-de-France Pas-de-Calais (62)

Borealis - Site de Grandpuits, Ile-de-Fance Seine-et-Marne (77)

Carrières et fours à chaux de Dugny - Site de Dugny, Ile-de-Fance Seine-Saint-Denis (93)

ExxonMobil Chemical France - Site de Gravenchon, Normandie Seine-Maritime (76)

TotalEnergies - Site de Gonfreville, Normandie Manche (50)

Yara France - Site du Havre, Normandie Seine-Maritime (76)

Borealis - Site de Grand-Quevilly, Normandie Seine-Maritime (76)

Ciments Calcia - Site de Ranville, Normandie Calvados (14)

Ciments Calcia - Site d'Airvault, Nouvelle-Aquitaine Deux-Sèvres (79)

Ciments Calcia - Site de Bussac-Forêt, Nouvelle-Aquitaine Charente-Maritime (17)

EQIOM - Site de Rochefort, France Nouvelle-Aquitaine Charente-Maritime (17)

Ciments Calcia - Site de Beaucaire, Occitanie Gard (30)

Lafarge Ciments - Site de Port La Nouvelle, Occitanie Aude (11)

Lafarge Ciments - Site de Martres Tolosane, Occitanie Haute-Garonne (31)

Lafarge Ciments - Site de Saint Pierre La Cour, Pays de la Loire Mayenne (53)

Lhoist France Ouest- Site de Neau, Pays de la Loire Mayenne (53)

ArcelorMittal - Site de Fos, Provence-Alpes-Côte d'Azur Bouches-du-Rhône (13)

Naphtachimie - Site de Lavéra, Provence-Alpes-Côte d'Azur Bouches-du-Rhône (13)

LyondellBasell - Site de Berre (Usine chimique de l'Aubette), Provence-Alpes-Côte d'Azur Bouches-du-Rhône (13)

Lafarge Ciments - Site de La Malle, Provence-Alpes-Côte d'Azur Bouches-du-Rhône (13)

Vicat - Site de Peille, Provence-Alpes-Côte d'Azur Alpes-Maritimes (06)

Air Liquide Hydrogène - Site de Lavéra, Provence-Alpes-Côte d'Azur Bouches-du-Rhône (13)

