Décarbonation : les aides aux industriels dépendront de leur efficacité climatique, confirme Christophe Béchu

Après les annonces d'Emmanuel Macron, qui a proposé mardi un pacte de décarbonation aux industriels les plus émetteurs de CO2 en France, Christophe Béchu, le ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires était l'invité de l'émission "Ma France", sur France Bleu, ce mercredi . Au micro de Wendy Bouchard, il a confirmé que le montant des aides de l'Etat seront accordées en fonction de l'efficacité climatique des industriels.

Mardi, Emmanuel Macron a annoncé un doublement de l'aide publique pour la décarbonation, qui passerait à 10 milliards d'euros, en échange du doublement de l'effort des industriels les plus polluants en la matière : le chef de l'Etat souhaite que les 50 industriels qui polluent le plus en France réduisent de moitié leur volume d'émissions de gaz à effet de serre d'ici dix ans.

"L'idée n'est pas de faire des chèques en blanc"

"L'aide publique est doublée à 10 milliards d'euros, mais cette aide est conditionnée à cette efficacité climatique", a rappelé Christophe Béchu. "L'idée n'est pas de faire des chèques en blanc", a-t-il rappelé, mais c'est de "conclure des accords avec l'industrie en disant, 'on a besoin d'une industrie en France, parce qu'on a besoin de produire en France et d'éviter d'importer des produits qui sont fabriqués au bout du monde de manière moins vertueuse pour l'environnement", a-t-il précisé. "Ce que nous disons aux entreprises, c'est que le niveau d’aide va dépendre de votre efficacité climatique", a-t-il dit. "Et ça, ce sont ces contrats de transition écologique qu'on passe avec les grands industriels", a précisé Christophe Béchu.

Pour Christophe Béchu, la décarbonation va créer des emplois

Interrogé par Wendy Bouchard sur les risques de délocalisation de certains sites face aux coûts induits par la décarbonation, Christophe Béchu a reconnu : "On a un chemin qui est compliqué parce que la conjoncture n'est pas bonne, mais on a une détermination politique."

Et pour lui, cette décarbonation peut au contraire être créatrice d'emplois : "La décarbonation, c'est à la fois une obligation, et c'est une attente de plus en plus grande des consommateurs", a-t-il argumenté. Il a ainsi fait valoir la valeur de cette décarbonation pour recruter des jeunes diplômés dans l'industrie : "Vous savez, même demain, pour trouver des jeunes ingénieurs, ça devient un élément qui est décisif en terme de compétitivité. Il y a le besoin de sens d'une génération qui est beaucoup plus attentive à ces questions climatiques, sur le fait d'avoir des grandes entreprises qui s'engagent pour la planète, pas seulement pour leur chiffre d'affaires", a-t-il dit.

Chauffage, hydrogène, panneaux solaires, déchets, eau...

Lors de l"interview, Christophe Béchu était en déplacement sur le site industriel Saipol, à Grand-Couronne. Cette entreprise est spécialisée dans la transformation de graines destinées à produire du biocarburant.

Pour illustrer les initatives possibles dans le cadre du pacte de décarbonation, le ministre a cité les entreprises de "l'axe Seine" : "Ici, il y a tout l'écosystème autour des 15 entreprises les plus émettrices qui est en train d'émettre une feuille de route pour faire une zone industrielle bas carbone", a-t-il expliqué. "Cela veut dire comment la chaleur utilisée pour le process industriel de mon voisin, je peux la réutiliser pour ne pas être obligé de consommer, moi, une énergie fossile. Comment la filière hydrogène, qui se structure, je peux m'en servir ? Quelles sont les réserves foncières pour mettre des panneaux photovoltaïques ? Comment une partie de mes déchets pourrait produire du gaz vert? Comment, sur le plan de la gestion des déchets tout court, ou bien de la récupération de l'eau, on peut être exemplaire d'un point de vue climatique", a-t-il détaillé.

Le ministre a précisé que "Toutes les entreprises, ensemble, vont nous remettre une feuille de route de décarbonation la semaine prochaine".