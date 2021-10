Décathlon renonce à son projet de centre commercial Oxylane au nord de Montpellier

Décathlon, l'entreprise française de grande distribution de sport et de loisirs annonce dans un communiqué ce jeudi 21 octobre qu'elle a décidé de ne pas poursuivre le projet Oxylane sur la ZAC de Saint-Clément-de-Rivière.

Décathlon explique prendre acte de la décision du conseil municipal de saint Clement de Rivière qui ce jeudi a adopté à la majorité le reclassement des terres - sur lesquelles le projet Oxylane devait être bâti - en terrain naturel et agricole.



“Nous sommes, bien entendu, déçus par les nombreux obstacles rencontrés depuis 2011. Ce projet était ambitieux et qualitatif. Toutefois, et comme nous l’avons fait depuis le début, nous restons à l’écoute des institutions locales et de leurs habitants. Le projet de Saint-Clément-de-Rivière ne pourra pas aboutir mais nous restons convaincus de la valeur ajoutée d’un magasin Decathlon au plus proche des sportifs du nord de Montpellier. Nous allons donc repenser notre projet et aller à la recherche d’un lieu adéquat, toujours en collaboration avec la Municipalité. Notre volonté reste inchangée : répondre aux besoins des sportifs en s’implantant au nord de la métropole montpelliéraine et ainsi créer du lien avec les clubs et associations locales, toujours dans une démarche d’écoute et de dialogue.” précise Lionel Le Marquand, responsable DECATHLON pour la région Languedoc Roussillon