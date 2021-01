On a appris ce lundi 11 janvier 2021 le décès à 73 ans de Georges Pernoud, le présentateur historique de l'émission Thalassa, à la barre de ce programme durant 42 ans.

Décès de Georges Pernoud : "La Manche et le Marité lui doivent beaucoup"

Georges Pernoud et toute l'équipe

Il fut l’inséparable compagnon des amoureux de la mer Georges Pernoud, le créateur et animateur du magazine Thalassa pendant plus de 40 ans est décédé à l'âge de 73 ans

Il était venu plusieurs fois tourné en Normandie et dans la Manche, parlant des pêcheurs aussi bien que de la voile. Il avait navigué et présenté son émission à bord du Marité, le navire aujourd'hui basé à Granville, dans le sud Manche. C'était en 2004-2005, pour un tour des ports de France. et pour Thierry Motte en charge de la communication du bateau, Georges Pernoud a changé le destin du Marité.

Ce bateau si on le connait autant c'est qu'il était devenu le bateau de Thalassa, le bateau de Pernoud

Hommages à un homme qui a transmis l'amour de la mer et des paysages

Et c'est toute la Manche qui pleure un défenseur de la mer ce matin. Hommage aussi du maire délégué de Cherbourg-Octeville Sébastien Fagnen.

Polémique autour du nucléaire

On se souviendra aussi dans la Manche de cette polémique autour d'une émission de 2009. Georges Pernoud avait alors été très critiqué localement après une émission diffusée depuis Barfleur. L'émission consacrée au littoral normand de La Hague à Deauville a provoqué la colère de nombreux téléspectateurs manchois. En cause un sujet consacré à la Hague que beaucoup avaient trouvé trop alarmiste.