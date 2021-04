Décès de Robert Javellas, co-fondateur de la FRAPNA Isère, pilier de la défense de l'environnement

Robert Javellas est mort à l'âge de 87 ans. Infatigable défenseur de l'environnement il avait été un des fondateurs de la Frapna, devenue FME Isère (France Nature Environnement), parmi les responsables des pêcheurs de l'Isère et également du club de randonnée et alpinisme Grimpeurs des Alpes.

Robert Javellas s'est éteint le mercredi 31 mars au soir, à l'âge de 87 ans, annonce ce vendredi son fils Renaud dans un message adressé à France Bleu Isère. Connu comme un des co-fondateurs de la Frapna Isère (Fédération Rhône-Alpes de protection de la nature), en compagnie de Robert Beck et Robert Buisson dans les années 70, il a été toute sa vie un pilier de la défense de l'environnement dans le département.

Infatigable bénévole

Cadre retraité de la métallurgie, Robert Javellas détestait visiblement l'inactivité. L'eau était sa préoccupation, au sein de la Frapna mais aussi de l'Union des pêcheurs de Grenoble et du Comité de bassin Rhône-Méditerranée. La montagne et les minéraux étaient ses passions : il a été membre et président du club de randonnée et alpinisme Grimpeurs des Alpes - où il avait rencontré sa femme Françoise, décédée en septembre dernier - et membre du club de minéralogie de Grenoble. Des minéraux il était aussi passé au végétaux au sein de l'association Gentiana.

Un peu de radio aussi...

Titulaire de la légion d'honneur depuis 2003, Robert Javellas était aussi un proche de Jacques Ginet, notre "Jacques le jardinier" de France Bleu Isère. Une antenne sur laquelle il avait lui-même un temps assuré des chroniques autour de la randonnée au début des années 90.