Décharge à ciel ouvert : le maire de Berteaucourt-les-Dames pousse un coup de gueule

Sur 10 hectares de terrain, des déchets en tout genre se sont accumulés : gravats, tuyaux, bidons, tapis, cartons, bouteilles d'alcools et même une carcasse de voiture. Cinq employés municipaux ont donc eu pour mission de tout ramasser en une matinée.

Je vais tout faire pour les emmerder, il n'y a pas d'autres mots, ces gens là ne respectent rien

Le maire de Berteaucourt les Dames, Dominique Morel, ne veut plus un caillou sur ce terrain : "Je vais reprendre des gravats pour tout bloquer. Je vais tout faire pour les emmerder, il n'y a pas d'autres mots, ces gens là ne respectent rien à l'heure où l'on parle d'écologie, il faut arrêter. Ce sont des entreprises du BTP, des artisans...on a même retrouver des objets d'un prestataire de service local de l'eau qui vient se décharger en tout impunité alors qu'il y a une déchetterie à quatre kilomètres d'ici".

Des déchets de tout genre s'accumulent sur ce parking. © Radio France - Rébecca-Alexie Langard

Des fêtes clandestines

Dans les buissons et l'herbe qui entourent le parking, des bouteilles d'alcool et du charbon couvrent le sol. Julien qui habite en face du parking est souvent confronté à des nuisances sonores : "ce sont des nuisances quotidiennes, jour et nuit. Il y a de grandes booms à ciel ouvert, des rassemblements le soir, des fêtes alcoolisées. Je vois des personnes faire leur vidange sur le parking et laisser leur huile usagée, qui jettent, qui cassent...mon père de 83 ans s'est même fait agresser, c'est devenu invivable, je souhaiterais juste me reposer".

Des caméras de vidéosurveillance installées prochainement

En plus du mur de gravats devant l'entrée du parking, le maire de la commune, Dominique Morel va installer des caméras de vidéosurveillance sur le site et plus largement dans la commune. Il juge qu'il y a également trop d'excès de vitesse sur la route qui traverse cette ville.