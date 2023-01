Déchèteries du Point Fort Environnement : un accès limité à 18 passages par an

Les déchèteries du Point Fort Environnement limitent leur accès aux seuls habitants du territoire et restreignent le nombre de dépôts par an.

Le syndicat mixte vient de mettre en place un nouvelle réglementation pour accéder à ses onze déchèteries situées de Carentan-les-Marais à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, en passant par le Saint-Lois. Désormais, les habitants concernés doivent demander leur pass déchèteries via le site internet du Point Fort Environnement . C'est valable pour les particuliers mais aussi pour les professionnels. Il s'agit d'un QR code qui est scanné par les agents à l'entrée.

A présent, le nombre de dépôts est limité à 18 par an et par foyer. Le Point Fort Environnement espère ainsi réduire le nombre de passages quotidiens - qui est actuellement de 400.000 véhicules par an pour les 11 déchèteries - pour des questions de sécurité mais aussi pour améliorer le tri, explique son président Laurent Pien :

"La déchèterie est devenu le lieu où on se retrouve. C'est bien mais lorsqu'on vient pour des petits apports plusieurs fois par semaine, que le flux est important, ca complique le travail de nos agents et ça ne garantit pas un bon tri. Or lorsque les déchets ne sont pas bien triés, ils partent à l'enfouissement. C'est un coût supplémentaire pour le Point Fort et donc pour l'usager. D'autant que la taxe générale sur les activités polluantes augmente, on était à 18€ la tonne en 2018, on sera à 65€ en 2025."

Cette limitation à 18 passages annuels à la déchetterie par foyer provoque des réactions mitigées chez les usagers. © Radio France

Des inquiétudes pour les déchets verts

Dans les déchèteries, cette limitation interpelle. "Dix-huit passages, ça risque d'être juste", s'inquiète Martine, rencontrée à la déchèterie de Saint-Lô. "Ca va être chaud ! Certains mois, avec la tonte, la remorque est remplie en une semaine. Et puis on nous demande de trier, trier, trier, on fait des efforts mais on continue de nous taper dessus !" renchérit Stéphane. "On rouspète avant de voir ce que ca va donner, tempère Jean-Pierre, un autre usager. Ca part d'un bon principe, protéger notre planète, parce qu'à un moment donné, les déchets, il va falloir faire quelque chose !"

Du côté du Point Fort, on tient à rassurer. "Il n'y aura pas de conséquences financières si les gens viennent une ou deux fois en plus et on refera le point en fin d'année, affirme Laurent Pien*. Mais c'est aussi l'occasion d'accompagner les habitants vers une gestion un peu différente des déchets verts. Quand vous transportez du gazon, vous transportez 95% d'eau. Si vous le laissez en tas pendant un mois, il en reste une quantité infime.*"

Laurent Pien, le président du syndicat mixte du Point Fort Environnement © Radio France

Quant au nombre d'agents dans les déchèteries, il est doublé. Le personnel du méthaniseur et du centre de tri de Cavigny, qui ont été fermés, y est réaffecté.