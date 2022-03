Le Cotentin veut baisser son empreinte "déchets" et s'en donne les moyens

Un chiffre pour débuter : 47 809. C'est le nombre de tonnes de déchets collectés chaque année dans le Cotentin et qui finissent à l'enfouissement : l'équivalent de cinq Tours Eiffel. Et c'est un mauvais résultat puisque ça représente 40% de plus qu'un territoire équivalent. Pour le président de l'intercommunalité, David Margueritte, il est temps de prendre le problème à bras le corps. Ainsi plusieurs actions sont engagées en cette année 2022.

Depuis le début de l'année, les déchèteries ont été réaménagées. Cela a permis d’étendre les créneaux horaires et les jours d’ouverture au dimanche pour deux déchèteries du territoire, afin que chaque habitant puisse disposer d’une déchèterie ouverte à moins de 15 min de son domicile. Car c'est le premier levier pour réduire la quantité des déchets à enfouir : faciliter l'acte de tri. Et en la matière, la mesure qui suit va révolutionner le quotidien du "citoyen-trieur"

Simplification : tous les emballages plastiques ou papiers dans le bac jaune

En plus, des bouteilles et flacons, tous les emballages et papiers pourront désormais être déposés dans le bac jaune : pot de yaourt, de beurre ou de crème fraîche, tube de dentifrice, sachets en plastique, barquettes de viande, mais aussi capsules de café ou papier emballant du fromage, il n'y aura plus de questions à se poser! "Aujourd’hui chaque habitant du Cotentin produit 259 kg de déchets non valorisables. Avec l’application de ces nouvelles consignes de tri, ce poids passerait à 169 kg par habitant, puis 94 kg par habitant si le compostage est appliqué", annonce, Edouard Mabire, vice-président chargé de la gestion des déchets.

Depuis le 1er mars, la collectivité propose en outre une solution de compostage gratuite afin de permettre à tous les habitants ayant un terrain de composter. En complément, le déploiement du compostage partagé continue de se développer sur l’ensemble du territoire.

Dans le Cotentin la quantité de déchets enfouis est 40% supérieure aux autres territoires comparables. - Agglomération du Cotentin

L'ambition du Cotentin est de réduire fortement la part des déchets à enfouir en développant le tri. - Agglomération du Cotentin

Réorganisation des collectes de déchets

Conséquence directe de ses évolutions : l'organisation des collectes de déchets doit être revue. Ainsi, les collectes des recyclables et de déchets ménagers non valorisables se feront à présent en porte-à-porte, ce qui signifie qu’un camion passera à chaque domicile pour collecter les habitants du Cotentin. Jusqu’alors la collecte des recyclables était majoritairement proposée en dépôt en point d’apport volontaire. Ainsi, les jours et les fréquences de collectes seront modifiés. Les jours de collecte de chaque habitation seront connus un mois avant la mise en application du nouveau rythme de collecte qui va se faire progressivement sur le territoire.

Les premiers concernés à partir du 13 juin seront les habitants des Pôles de Proximité du Cœur du Cotentin et de Montebourg. Ceux de Douve Divette, Côte des Isles, Les Pieux et La Hague suivront en automne, le 3 octobre. Pour Cherbourg-en-Cotentin et La Saire, ce sera à partir du 28 novembre. Enfin, Le Val de Saire, Saint-Pierre-Eglise et la Vallée de l'Ouve concluront le mouvement le 31 décembre.

L'entreprise Sulo va équiper tous les foyers

Au fur et à mesure de la mise en application des nouveaux systèmes de collecte, le Cotentin va équiper gratuitement tous ses habitants d’un bac individuel jaune pour y déposer 100 % des emballages et des papiers du foyer, ainsi que d'un bac gris pour les déchets résiduels ordinaires qui ne se recyclent pas et ne se compostent pas. Enfin vous pourrez être équipés d’un composteur individuel fourni gratuitement, pour les biodéchets, si vous n’en avez pas encore.

C'est la société Sulo, retenue par l'agglomération du Cotentin qui se rendra dans chaque foyer dans un délai de deux mois avant le changement de collecte et identifiera les besoins de matériel de chacun avant de les livrer. Son passage sera précédé de l'envoi d'un courrier.

Les emballages en verre conserveront leur système de collecte actuel et devront être déposés dans les colonnes de tri habituelles, implantées sur l’ensemble du territoire du Cotentin. Pour faciliter le tri, plus de 100 nouvelles colonnes ont été ou vont être installées dans les prochaines semaines.

Pour toutes questions sur le tri, les habitants concernés peuvent contacter l'agglomération via l'adresse prevention.dechets@lecotentin.fr ou sur la page Facebook « Réduire ses déchets dans le Cotentin »