Déchets : à Ajaccio le site de Saint Antoine sous surveillance

Corse, France

La communauté d’agglomération du pays ajaccien réagit après l'incendie de plusieurs dizaines de ballots de déchets, samedi soir sur le site de Saint Antoine. Entre 80 et 100 ballots ont été touchés selon le parquet d’Ajaccio qui évoque un sinistre à l'origine probablement criminelle. Une patrouille de police intercommunale a effectué dans la nuit de lundi à mardi une première surveillance nocturne, autour du terrain. La police judiciaire, elle, travaille sur les vidéos de surveillance des commerces les plus proches. En effet le site de stockage de la CAPA n'en possède pas, mais des travaux de renforcement des accès sont prévus.

Une patrouille de police intercommunale a effectué dans la nuit de lundi à mardi une première surveillance nocturne © Radio France - Olivier Castel

8000 Balles de déchets sont entreposées sur un site qui n'est pas prévu pour ça, et où il est facile d'entrer, dixit le parquet d'Ajaccio. Une situation provoquée par la crise et les filtrages à l'entrée de Vighjaneddu, seul centre d'enfouissement encore actif de Corse.

Du provisoire qui perdure

Alors que la police judiciaire attendait ce lundi les résultats d'analyse de produits retrouvés sur place dans des bidons, non-loin du site, ce sont les riverains qui s'inquiètent. Des gitans habitent en effet en contrebas du terrain où sont entreposés les balles de déchets ménagers de la CAPA mais aussi d'autres intercommunalités. Et sur place certaines familles parlent même de problèmes de santé récurrents chez les enfants, elles demandent des solutions rapides.

20 familles, et leurs enfants vivent sur place © Radio France - Olivier Castel

Marie 32 ans, mère de famille désespère face à la siutation de plus en plus dégradée Copier

Juste en dessous de ces monticules d'immondices enrubannés de vert, 20 familles, et leurs enfants vivent sur place. Des gitans, dans des mobil - homes, et des petites maisons, victimes indirectes de l'incendie. Installée depuis 5 ans en contrebas, l'une de ces familles témoigne d'un quotidien devenu irrespirable. Ils vivent avec le chant des goélands, des corneilles, et l'odeur d'une montagne de déchets.

Reportage auprès des familles installées à proximité du site de Saint Antoine Copier

Le collectif Valincu Lindu a par ailleurs de nouveau restreint l'accès à au site d’enfouissement de Vighjaneddu aux seules ordures ménagères de la communauté d'agglomération du Sartenais-Valincu-Taravu.